Guanyem demana a la Generalitat que desencalli diversos projectes pendents a Girona

· El plec de reclamacions també inclou projectes inclosos als acords de pressupostos com la cessió del Xalet de Sant Narcís o l’articulació del Centre Jove de Salut “dels quals un any després no se’n sap res”

Aquest dijous els regidors de Guanyem Girona Cristina Andreu i Xevi Montoya s’han reunit amb el delegat territorial de la Generalitat a Girona, Pere Vila, per traslladar-li un seguit de demandes per a la ciutat. Al document que ha facilitat la formació al representant del Govern hi consten set “projectes i reclamacions esperats per la ciutadania des de fa temps”. Així, des de Guanyem han demanat que s’acceleri el procés per disposar de la seu definitiva de l’Institut Ermessenda, un projecte que havia d’estar enllestit per al curs 2019/20 però que ara es preveu que no finalitzarà fins el 2022/23. De la mateixa manera, la formació municipalista reclama “avenços palpables” en la construcció del nou Trueta, “que va ser anunciat al juliol i sobre el qual no se n’ha tornat a saber res més”. Un punt que Guanyem també subratlla com a determinant és la coordinació entre els Mossos d’Esquadra i la Policia Municipal. En aquest sentit, el principal grup a l’oposició ha alertat de la “creixent sensació d’inseguretat a la ciutat” i ha demanat més cooperació entre les administracions.

El document que Guanyem ha entregat a Vila també inclou dues demandes sobre projectes que la formació va pactar ara fa un any en l’acord de pressupostos amb el govern municipal com són la cessió del Xalet de l’Avinguda Sant Narcís i l’articulació d’un projecte par al Centre Jove de Salut. “Diumenge farà un any que Girona va aprovar els comptes de 2020 gràcies al vot favorable de Guanyem. Dos dels projectes que vam introduir-hi necessitaven del treball conjunt entre la Generalitat i l’Ajuntament, però a dia d’avui encara no se’n sap res”, ha explicat el regidor Xevi Montoya. En aquest sentit, Montoya ha subratllat que el paper de l’alcaldessa, Marta Madrenas, com a diputada al Parlament acaba comportant “més desatenció cap a la ciutat sense que s’aconsegueixin projectes per a les gironines i gironins”. El regidor també ha emmarcat el cas de la ubicació del Trueta com un “fracàs” polític de Madrenas.

La regidora ha recordat que la cessió del xalet és una “reclamació històrica de les veïnes i veïns de Sant Narcís” i que el govern Madrenas es va comprometre a situar-hi el Centre Obert. Andreu ha lamentat que “no s’ha avançat ni un pam en la cessió i que a dia d’avui l’edifici continua abandonat i el barri sense un equipament molt necessari”. En línies similars s’ha expressat sobre el Centre Jove de Salut, sobre el qual ha explicat que el compromís del govern de JxCat incloïa l’articulació “immediata” d’un projecte coordinat entre ambdues institucions. “Un any després i no tenim cap proposta”, s’ha lamentat la representant gironina.

A la reunió també s’ha discutit sobre la situació a Girona est. La regidora Andreu ha qualificat de “vergonyós” que tot un barri gironí passi un nou hivern sense llum i ha demanat “la màxima implicació i actitud proactiva per part del Govern català”. “Disposar d’energia a la llar és un dret i tant l’Ajuntament, com la Generalitat, així com l’Estat, haurien de forçar Endesa a oferir un servei digne”, ha reblat. D’altra banda, des de Guanyem s’ha demanat a la Generalitat que revisi l’estat dels pisos de protecció oficial que són propietat seva i que Guanyem avisa que s’estan deteriorant.