nau incendiada

Guanyem Badalona exigeix un tracte digne i reparació de les víctimes de l’incendi de la nau de Gorg

Centenars de persones es concentren davant de l'Ajuntament amb crits "d'Albiol Racista". Paral·lament, el veïnat respon a la crida solidària de les entitats portant roba i aliments per les afectades per l'incendi

Guanyem Badalona ha exigit que es proveeixi a les víctimes de l’incendi d’atenció mèdica, psicològica, aliments i sostre. També ha lamentat les víctimes i han enviat una abraçada a les supervivents, amistats i familiars, etc. Les víctimes són persones que ha vingut a Badalona a refugiar-se de situacions de guerra, malaltia i fam.

L'entitat municipalista ha rebutjat la criminalització dels habitants de la nau de Gorg. Fa anys durant el govern de Dolors sabater que es va fer una feina de suport social i sanitari, mediació i formació per evitar conflictes de convivència i fomentar el teixit social. La feina de inserció socio laboral no van poder culminar amb èxit per la Llei d'Estrangeria, autèntica culpable d'aquest drama.

També ha demanat transparència, ja que diferents informacions aportades pel mateix alcalde del PP a mitjans de comunicació apunten a un assetjament policial i burocràtic 15 minuts abans de l'incendi. Amb controls policials, talls de subministrament, etc., (sense que la propietat ni tan sols hagi presentat denúncia per ocupació). Demanaran informació oficial sobre això i estudiarem, si s’escau, la petició de constitució d’una comissió d'investigació per revisar els protocols que s'han aplicat. Les preguntes que traslladen com a grup municipal tant a l’Ajuntament com a la Conselleria d’Interior són:

Hi ha haver intervenció policial abans de l'incendi? com? de quin tipus? sota quina denúncia o motivació tècnica de seguretat?

Es va tallar el subministre elèctric a la nau abans de l'incendi? Va ser la policia? L'empresa subministradora? Sota quina ordre?

Es van donar ordres policials al cos de bombers perquè retrassessin la seva intervenció com apunten testimonis i víctimes dels fets?

Considera que aclarir aquests fets és de vital importància per evitar rumorologia i trasmetre la confiança necessària en com han actuat les diferents administracions i serveis en la tragèdia que ens ha tocat viure, de nou, a la nostra ciutat.

Crits en contra de l'Alcalde

Centenras de persones s'han concentrat davant de l'Ajuntament amb crits contra l'alcalde Xavier Albiol que titllat de racista.

Tres morts i vintena de ferits

Remarquen que entre els ferits hi ha tres de crítics, quatre de greus i la resta estan lleus. S'ha traslladat vuit persones a diferents hospitals. Fins al lloc dels fets s'hi han desplaçat 40 unitats mèdiques, s'han establert 2 àrees sanitaries mòbils i s'ha desplaçat, també, 4 psic¡olegs per atendre familiars dels ferits i dels desapareguts.

L'Ajuntament de Badalona està pendent de concretar el nombre de morts per decretar tres dies de dol a la ciutat. De moment s'ha suspès tota l'activitat política. Tots els grups municipals estan a la zona zero del foc.