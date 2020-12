Repressió

Expedient administratiu contra l'ANC

La Comissió dels Mercats i la Competència Espanyola (CNMC) ha obert un expedient administratiu contra l'Assemblea per la campanya Consum Estratègic, després que el Tribunal Constitucional sentenciés que la competència sobre la denuncia de Foment del Treball era de la CNMC i no de l’Autoritat Catalana de la Competència (ACCO).



Amb motiu de l'obertura de l'expedient de la CNMC, la presidenta de l'Assemblea, Elisenda Paluzie, ha explicat que ara aquest organisme "haurà de decidir si hi ha hagut o no pràctiques contra la competència". Ha afegit que "l'Assemblea no té res a amagar, ja que la campanya de Consum Estratègic era pública i transparent". Justament el que volia era "promoure la competència, en cap cas era de boicot".



De fet, la campanya "volia donar informació al consumidor, era absolutament voluntari apuntar-s'hi. S'informava, per exemple, si utilitzaven energies renovables, tenien el seu portal web en català o si tenien una política de responsabilitat social corporativa o no, així com altres indicadors". Paluzie ha afegit que "aportàvem informació al consumidor i transparència al mercat per promoure una economia catalana més competitiva".



En aquest sentit, la presidenta de l'Assemblea ha considerat que no té sentit una possible sanció de la CNMC, ja que "Consum Estratègic no era una campanya que reduís la competència, sinó que la promovia. De campanyes de consum positiu de la societat civil cada vegada n'hi ha més , forma part de la llibertat del consumidor, d'expressió i d'associació. En resum , la llibertat de promoure determinats valors en el consum".



Cal recordar que Foment del Treball també va demandar Consum Estratègic al Jutjat Mercantil núm. 11 de Barcelona per una possible infracció de la llei de competència deslleial. D'acord amb la demanda, el 20 de desembre de 2019, aquest Jutjat Mercantil va acordar les mesures cautelars que van comportar el tancament del web i la prohibició de fer cap mena d'acció pública de la campanya. Ara està pendent de resoldre el plet principal sobre el fons.