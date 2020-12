Moviment veïnal

El teixit veïnal de l'Eix Besòs posposa la reunió amb els ajuntaments

El conjunt de federacions, associacions i entitats signants que conformen un grup que ha treballat per a la construcció d'una governança metropolitana de l'Eix Besòs des del teixit veïnal, ha decidit posposar la reunió convocada per a avui 22 de desembre per la impossibilitat d'assolir els objectius proposats, en no comparèixer a la trobada els màxims representants de nivell polític dels ajuntaments que conformen el territori.

La convocatòria de la reunió va ser des del principi als alcaldes i alcaldesses dels diferents ajuntaments, i amb aquest objectiu s'han gestionat calendaris i protocols de la trobada amb les respectives alcaldies des del mes de setembre. Davant la comunicació d'ahir a la tarda sobre les delegacions que efectivament assistirien, considerem que no es compleixen les condicions adequades per generar compromisos a l'alçada de les necessitats apressants de la zona.

L'objectiu és treballar plegats per una articulació metropolitana que aconsegueixi respondre per fi a les necessitats estructurals de la zona, que avui es veuen fortament agreujades. Entre els objectius de la reunió està la construcció d'un espai de treball efectiu que aconsegueixi prioritzar les respostes i projectar en el mitjà i llarg termini, integrant els sabers de les persones que vivim la quotidianitat dels barris. Fent realitat des d'escoltes mútues una governança metropolitana construïda des de la base.

Aquest any més que mai ha quedat clar que la realitat metropolitana s'imposa però la governança que tenim és feble i la fragilitat dels nostres barris creixent. El context de la crisi de la Covid-19 i dels últims esdeveniments com el de la nau que ha cremat a Badalona fa d'aquest diàleg una necessitat urgent per les característiques de la zona Besòs. Per tant, insistim en la necessitat de definir prioritats i arribar a compromisos.

No es nega la necessitat del treball tècnic, però entenem que ha de ser impulsat per un clar compromís polític. Sol·liciten que els interlocutors siguin les persones amb màxima capacitat de decisió política dels ajuntaments.

Aquest teixit veïnal està format per:

Confederació d'Associacions Veïnals de Catalunya (CONFAVC)

Federació d'Associacions de Veïns i Veïnes de Barcelona (FAVB)

Federació d'AV de Badalona

Federació d’AV de Santa Coloma de Gramenet (FAVGram)

Federació d'AV de Montcada i Reixac

AV Sant Joan Baptista (Sant Adrià del Besòs)

Plataforma Per la Conservació Tres Xemeneies (Sant Adrià del Besòs)

AV Maresme (Barcelona)