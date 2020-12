Drets Humans

El Centre Delàs i l'Agència Talaia porten l'acció MURS a Sant Cugat

El Centre Delàs d'Estudis per la Pau i l’Agència Talaia presenten MURS, una instal·lació de denúncia contra la securitització de les fronteres a la Unió Europea i l’Espai Schengen. Després de l'èxit d'Olot dins el marc de Lluèrnia, el Festival del foc i la llum, tornem a apostar per aquesta acció com a eina de protesta i denúncia. El proper dissabte dia 12 de desembre a partir de les 12 del migdia, podreu veure MURS a la Rambla del Celler de Sant Cugat del Vallès. L'acció, que compta amb el suport de l'Ajuntament de Sant Cugat i l'Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB), es durà a terme en el marc de la commemoració del Dia Mundial dels Drets Humans del 10 de desembre dins del programa d'activitats de l'Ajuntament de Sant Cugat. A més, l'acció del Cente Delàs i l'Agència Talaia se suma també a la setmana de reivindicació de la Plataforma 12-D, una agrupació de col·lectius que denuncia les violències en trajectes migratoris i punts fronterers.

Més de 1.000 quilòmetres de mur han estat construïts arreu d’Europa, la majoria d’ells, amb motiu de frenar les rutes migratòries provinents de l’Àfrica o l’Orient Mitjà. Segons l’ACNUR, només la guerra de Síria ja ha provocat més de cinc milions de persones refugiades. Els murs físics, però, són només la punta de l’iceberg d’unes polítiques frontereres que maten persones sota les ordres d’una Europa Fortalesa que regula més en funció dels interessos del lobby armamentístic que no de la Declaració Universal pels Drets Humans.

A més dels murs, la Unió Europea i l’Espai Schengen també asseguren les seves fronteres mitjançant grans operacions al Mar Mediterrani dutes a terme per Frontex, l’Agència Europea de la Guàrdia de Fronteres i Costes. L’Agència, amb capacitat de generar contractes a empreses privades, ha augmentat el seu pressupost de forma abismal des de la seva creació, passant de 6’2 milions d’euros l’any 2005 a 302 milions d’euros el 2017.

L’Espai Schengen, on l’Estat Espanyol entra l’any 1991, exigeix als estats membres un reforç de les seves fronteres externes erosionant la pròpia governabilitat de les decisions en matèria de migració. La securitització de les fronteres ha provocat l’assumpció de la gestió migratòria des d’una perspectiva de defensa a través de la coacció i l’armament del militarisme.

Per tot això, considerem urgent posar el focus en aquests no llocs de silencis i violències i en aquest cas, ens servim de l'art i les experiències visuals per construir aquest simbolisme. A partir de l'informe del Centre Delàs titulat Aixecant Murs: Polítiques de la por i securitització a la Unió Europea, d'Ainhoa Ruiz Benedicto i Pere Brunet, les dades extretes ens han aportat la informació necessària per tal de construir un mur basat principalment en les tanques de Ceuta i Melilla. Amb 10 metres de llarg, sis d'altura i una doble tanca amb concertina i filat tensat, la Rambla del Celler de Sant Cugat esdevindrà el proper dissabte 12 de desembre un gran mur de denúncia contra l'Europa fortalesa.