Antimilitarisme

El Centre Delàs exigeix al Govern espanyol que aturi la venda d'armes destinades a països en conflicte armat

Aquesta setmana s'han produït dues notícies que, de nou, han fet saltar totes les alarmes sobre la política d'exportació d'armes del Govern espanyol. D'una banda, la Comissió de Defensa del Congrés ha aprovat una PNDL que insta el Govern espanyol a la vigilància en l'exportació d'armes a l'Aràbia Saudita i la resta de països implicats en la guerra del Iemen, que a més demana que es reforci l'ajuda humanitària en aquest país. Però d'altra banda, segons informa El País, qui rep les dades d'exportació d'armes abans que els propis membres de la Comissió de Defensa, en el primer semestre del 2020 Espanya ha augmentat considerablement les seves autoritzacions a les exportacions d'armament.

La iniciativa impulsada per UP sembla un gest del soci minoritari per mostrar cert perfil propi sabent que els números de les estadístiques d'exportació de material de defensa i doble ús del primer semestre del 2020 reflectissin que el govern actual hagi arribat a una xifra rècord d'autoritzacions de vendes d'armes i que s'hagi deixat d'aplicar les de per si ja insuficients restriccions a la venda d'armament a l'Aràbia Saudita i Emirats Àrabs Units (EAU).

Les dues notícies arriben tan sols una setmana després del pas de la naviliera saudita traficant d'armes Bahri Abha pel port de Sagunt (València), la setena que ha atracat en ports espanyols aquest any 2020. Des del Centre Delàs d'Estudis per la Pau, al costat d'organitzacions i col·lectius de tot l'Estat espanyol, portem anys denunciant que des del Govern espanyol s'ofereixi port segur als que fan la guerra i no als qui la pateixen.

I és que, tal com demostren nombroses evidències recollides en els informes de Nacions Unides i de diverses ONG humanitàries, l'armament exportat per Espanya a l'Aràbia Saudita i la resta de països de la coalició que lidera a la guerra contra el Iemen, és armament que probablement estigui sent utilitzat contra la població civil iemenita, sumida en una de les pitjors crisis humanitàries que ja dura 5 anys. Per això, portem manifestant fa anys, considerem molt preocupant que aquestes exportacions no siguin vetades o suspeses per part del govern, tal com ja han fet altres països europeus com Suècia o Alemanya.

És el cas, per exemple, de les exportacions d'aeronaus militars i peces de recanvi a l'Aràbia Saudita, els Emirats Àrabs Units i Egipte, en concret dels avions de proveïment de combustible A-330 MRTT, el caça Eurofighter Typhoon i l'avió de combat Tornado, en les quals està implicada la filial espanyola d'Airbus Group, Airbus Defence and Space.

El Centre Delàs, establint un precedent amb la denúncia de les exportacions d'armes, el desembre de 2019, vam presentar conjuntament amb organitzacions de pau i defensa dels drets humans europees i iemenites, a l'Oficina del fiscal de la Cort Penal Internacional (CPI) una Comunicació (denúncia) sobre el paper de les empreses armamentistes europees i dels actors governamentals en la situació al Iemen que insta la CPI que els investigui per la seva potencial implicació en presumptes crims de guerra.

És el cas també de les corbetes fabricades per l'empresa estatal Navantia que al voltant de tanta controvèrsia estan sent fabricades i algunes d'elles ja han estat lliurades a l'Aràbia Saudita, que probablement siguin utilitzades en la guerra per establir un bloqueig naval al Iemen.

Amb tot això, no queda més que interpretar que la petició al Govern espanyol perquè destini més ajuda humanitària al Iemen i que faci un "esforç diplomàtic" per impulsar la finalitat del conflicte armat i la pau al país, no sigui més que retòrica enganyosa destinada a fer més digerible aquesta decisió per als responsables de l'enviament d'armes a països en guerra.

D'aquesta manera, després de les dades d'exportació d'armes espanyoles en el primer semestre del 2020, l'aprovació al Congrés de la PnDL que insta el Govern a extremar el control del comerç d'armes amb l'Aràbia Saudita i UEA queda en paper mullat. Exigim una rectificació per part del Govern espanyol, que abandoni la seva política irresponsable de promoció de les exportacions d'armes i que aturi immediatament la transferència d'armes a països en guerra.