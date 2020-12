14-F

Dolors Sabater crida a seguir el model de l'1-O cap a la ruptura

El Parc de l'Espanya Industrial al barri de Sants de Barcelona ha acollit la presentació dels caps de llista de la CUP per a les properes eleccions al Parlament. Dolors Sabater, Carles Riera, Eulàlia Reguant per a la Catalunya Central; Laia Estrada per a les terres del Camp i Terres de l'Ebre; Pau Juvillà per a Ponent, Vall d'Aran i Prineu i Dani Cornellà per a les comarques nord-orieentals.

"Nosaltres anem al Parlament per dir que la independència és l'únic model que és capaç de desmantellar allò que el franquisme i el règim ens va imposar", ha manifestat Dolors Sabater. També ha fet una crida a seguir el model de l'1-0 que va fer trontollar el regim i en conseqüència com a via per fer la ruptura.

Sabater ha volgut esmentar els noms d'alguns represaliats per l'Estat com el de l'exdiputada Anna Gabriel, exiliada a Suïssa, i el de Marcel Vivet, un manifestant independentista pel qui la Generalitat demana una pena de quatre anys i nou mesos de presó per haver-se manifestat contra Jusapol. D'igual manera i per enfortir aquest discurs d'unir ambdues "lluites", Sabater ha "volgut fer present" les víctimes de la nau que es va incendiar fa uns dies a Badalona: "Persones represaliades per la pobresa". Dani Cornellà ha retret que no s'hagin retirat les acusacions contra independentistes. Pau Juviillà ha assenyalat que cal fer fora de Tremp i de tot el país l'exèrcit espanyol. Per la seva banda, Laia Estrada, ha remarcat que les comarques del Camp i de les Terres de l'Ebre deixen ser l'abocador del país.