IQOXE

La CUP s’absté en la votació de les conclusions de la Comissió de la Petroquímica al Parlament

La Candidatura d’Unitat Popular apunta que cal acabar amb la opacitat i la impunitat que envolta el la petroquímica al Camp de Tarragona i apostar per la seguretat, tant de les treballadores com del conjunt de la població. Així ho ha explicat el diputat de la CUP al Parlament, Vidal Aragonés, en el marc de les votacions de les conclusions de la Comissió d’Estudi de la Petroquímica. Aragonés ha argumentat que “nosaltres hem intentat aportar feina a les compareixences i a les conclusions d’aquesta comissió”, però “el resultat final que avui estem votant ens sembla insuficient”.

El diputat cupaire ha recordat que en les conclusions finals han quedat fora aquelles proposades per la CUP que fixaven la responsabilitat directa de l’empresa IQOXE en l’accident del 14 de gener passat i la relació causa-efecte en qüestions com la seguretat laboral i les condicions laborals dels treballadors i treballadores. A més, també ha quedat fora tot allò que els jutjats responsables de la instrucció recollien en relació a IQOXE, “des del reactor clandestí, a l’augment de la producció, passant pels vessaments irregulars”. D’aquesta manera, i malgrat la resta de propostes de les anticapitalistes es recullen en les conclusions que s’han votat avui, les cupaires ho consideren “totalment insuficient, ja que desvia la responsabilitat de l’empresa” i, per aquests motius, s’han abstingut.