14-F

Dolors Sabater, Carles Riera i Eulàlia Reguant encapçalaran la llista de la CUP

La militància de la CUP votarà a partir d’aquest dimarts les llistes amb què la formació es vol presentar a les eleccions autonòmiques del 14 de febrer. A Barcelona encapçalen els tres primers llocs, Dolors Sabater, Carles Riera i Eulàlia Reguant. Per aquestes eleccions, la formació proposa unes llistes transversals i d’experiència municipalista que representaran una candidatura sòlida, plural i un projecte il·lusionant pel nou cicle polític que s'obre, amb Dolors Sabater com a candidata a la presidència de la Generalitat. Per la seva banda, l’assemblea de Guanyem Catalunya també està pendent de ratificar l’acord amb la seva militància per integrar-se a la Candidatura.

La posició 4 i 5 les ocuparan Xavi Pallicer, portaveu d’Alerta Solidària i Basha Changuerra, impulsora d’AfroFem Koop. Seguiran Carles Escolà, Maria Sirvent, Marc Cerdà i Mar Ampurdanès. El número 10 de la llista està reservat a les organitzacions que formen part de la Crida Constituent.

A Tarragona es proposa Estrada com a figura referencial en la defensa de la sanitat, el territori i la lluita contra la corrupció, com el cas Inipro, a més a més de la seva experiència com a regidora a l’Ajuntament de Tarragona, on ha realitzat una tasca incansable per aixecar catifes garantint un canvi a la ciutat. El segon de la llista serà Edgar Fernández, que també compta amb un bagatge en el municipalisme, destaca per la seva trajectòria en la lluita contra la corrupció i per encapçalar la lluita antirepressiva, sent ell una de les moltes persones represaliades per participar en les protestes contra la sentència del procés a Reus. Fernández, vinculat al món social, ja que és graduat en Educació social, s'ha centrat en els últims anys, tant dins com fora del consistori, en la defensa de polítiques d'habitatge i dels drets socials de les persones vulnerades, com la defensa de l'accés al padró.

Per Lleida es postula Pau Juvillà, com a referent de la insubmissió al servei militar, de la lluita pels drets laborals a través de la CGT i posant en valor la seva experiència en el municipalisme i l’esquerra independentista. De segona anirà Nogay Ndiaye que destaca per la seva trajectòria en la lluita pels drets socials i laborals dels temporers.

La Candidatura ha volgut posar al capdavant de la llista de la circumscripció de Girona a Cornellà, referent en la defensa del territori, els drets polítics i socials i per la seva experiència en la gestió d’un govern municipal i Montserrat Vinyets, advocada en la defensa contra la repressió i en la lluita contra l'explotació dels recursos naturals i la corrupció.

La votació, que es farà telemàtica a través de l’Urna de la CUP, estarà activa fins dimecres 16 de desembre, a les 23.59h, quan es faran públics els resultats definitius.