Repressió

Centenars de persones es manifesten a Vilafranca del Penedés en suport a Adrian Sas

Unes 400 persones s'han manifestat aquest dilluns pels carrers de Vilafranca del Penedès en contra de la condemna a Adrian Sas, sentenciat a 3 anys i 6 mesos de presó per agredir la policia durant els aldarulls del primer aniversari de l'1-O. El jutge el considera responsable d'un delicte d'atemptat als agents de l'autoritat i lesions, mentre l'absol de desordres públics en una sentència que Sas considera una "farsa".

Sas ha manifestat el seu absolut descontentament amb el Govern de la Generalitat, qui considera que l’ha humiliat i que és el culpable que finalment s’hagi decretat més de dos anys de presó i, per tant, hagi d’entrar-hi , ja que “és la Generalitat qui ha demanat més càrrecs”. La sentència serà recorreguda, com va informar Alerta Solidària.

L’Ajuntament també ha demanat a la Generalitat que es retiri com a acusació, segons la nota del consistori que recull El Tres de Vuit i que s'ha enviat mentre s'estava realitzant la manifestació:

“En el Ple de l’Ajuntament celebrat el mes de juliol passat es va aprovar per àmplia majoria una moció en suport al jove vilafranquí Adrián Sas. Malauradament, hem viscut en els darrers temps una persecució i repressió a persones o col·lectius que lluiten per defensar els drets fonamentals i les aspiracions nacionals i és necessari que les actuacions judicials siguin molt clares i sense cap ombra de dubte sobre l’autoria dels fets. En aquest cas aquesta identificació no és clara.

Entenem que l’Adrián, com tanta altra gent que va sortir de manera lliure i massiva als carrers de tot el país, va defensar els seus drets i va expressar el seu descontent respecte al panorama polític. Moltes d’aquestes mobilitzacions han acabat amb detencions i denúncies. En el cas de l’Adrián Sas, ell ha manifestat en tot moment que no va procedir a cap agressió contra cap persona.

Que en aquest sentit, i a la vista de la sentència, aquest Ajuntament es reafirma en la seva demanda que la Generalitat de Catalunya es retiri com a part acusatòria en aquest procés judicial. Així mateix, expressem i refermem la nostra solidaritat i suport a l’Adrián i la seva família per tot el patiment i els danys que es deriven de la situació de judicialització que estan vivint”.

A la manifestació també hi era la presidenta de l’Assemblea Nacional Catalana, Elisenda Paluzie, que ha també criticat durament que el Govern de la Generalitat no s’hagi retirat com a acusació particular