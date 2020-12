llibres

Arriba la Fira Literal d'Hivern!

Aquest cap de setmana arriba la Fira Literal d'Hivern! La 6a edició de la Fira serà el 12 i 13 de desembre al recinte de la Fabra i Coats, al barri de Sant Andreu, de Barcelona.

L'esdeveniment tindrà un format presencial amb debats, presentacions, poesia, música i altres activitats en clau local i de proximitat. Podeu consultar la programació i registrar-vos a les activitats al nou web de la Fira www.literalbcn.cat

Malgrat les dificultats i la incertesa la Fira Literal tira endavant. En el context complex que vivim, cal defensar aquests espais comunitaris que tenen la cultura al seu centre. Perquè avui més que mai la cultura i els llibres són refugis des d'on construir un món millor; són font de salut col·lectiva i un bé essencial davant l'aïllament i la individualització.

Us convidem a endinsar-vos a la nova web de la Literal, la Fira d'idees i llibres radicals, i a gaudir del festival literari que hem organitzat!



Un dels principals canvis de la Literal és el mercat del llibre, que les mesures sanitàries vigents ens impedeixen celebrar presencialment, però que en podreu gaudir online. Ja us hi podeu endinsar i comprar-hi llibres del centenar d'editorials que participen a la Fira.

La pandèmia fa impossible mantenir la Fira tal com la teníem prevista i ens obliga a adaptar la LITERAL D’HIVERN, la sisena edició de la fira, a l’actual moment. D’una banda, convertim la fira en festival literari, en format híbrid (físic i online), mantenint la programació d’activitats previstes de presentacions, converses i debats a la Fabra i Coats. De l’altra, reforcem la nova web de la Fira amb un gran catàleg de llibres radicals, que poden ser adquirits de forma online.

Adaptant-nos a les actuals condicions i a les mesures sanitàries que el moment exigeix, la Fira LITERAL:

Es manté físicament en format de festival literari . Durant els dies 12 i 13 de desembre la Fàbrica de Creació, l’Espai Bota i l’Ateneu L’Harmonia s’ompliran d’idees i reflexions crítiques, amb presentacions de llibres, debats i converses. Les activitats seran gratuïtes i obertes al públic, amb un aforament previst d’almenys el 50% a totes les sales, prèvia reserva gratuïta de seient. La cinquantena d'activitats es retransmetran en directe per internet a l’espai de Literal TV al nou web de la Fira.

. Durant els dies 12 i 13 de desembre la Fàbrica de Creació, l’Espai Bota i l’Ateneu L’Harmonia s’ompliran d’idees i reflexions crítiques, amb presentacions de llibres, debats i converses. Les activitats seran gratuïtes i obertes al públic, amb un aforament previst d’almenys el 50% a totes les sales, prèvia reserva gratuïta de seient. La cinquantena d'activitats es retransmetran en directe per internet a l’espai de Literal TV al nou web de la Fira. El mercat del llibre passa a ser en format virtual. El mercat virtual exposa més d’un miler de llibres del centenar d’editorials participants a la fira, que poden ser adquirits per les persones que ho desitgin. Els exemplars poden ser recollits a llibreries cooperatives vinculades a la fira o enviats a les respectives cases.

Des de la Fira LITERAL ens reivindiquem com a espai de salut col·lectiva i ens adaptem a la nova normativa per tal que la fira es pugui celebrar físicament als diferents espais del recinte de la Fabra i Coats i l’Ateneu L’Harmonia. Perquè, si en moments com l’actual ens hem adonat que una sanitat i una educació públiques, universals, de qualitat i gratuïtes són imprescindibles per garantir la salut i el futur de tots i totes, la cultura i les idees crítiques també són eines d'articulació comunitària i de cohesió social imprescindibles, que necessiten espais de trobada oberts i al mateix temps segurs per poder realitzar-se.

PROGRAMACIÓ I PERSONES CONVIDADES



LITERAL ha programat una cinquantena d’actes durant el cap de setmana del 12 i 13 de desembre. Entre els temes de debat de la fira hi ha les fake news, el canvi climàtic, el feminisme, la memòria històrica i la meritocràcia. Dins de la programació destaquen les presentacions de Fils, amb Marta Serra i Ingrid Guardiola i Novetats poètiques : assagets i Pitó, amb les noves propostes d'Enric Casasses i Guim Valls. David Fernández i Lu Rois al servei de la poesia d’Erri di Luca i Holly Lewis, activista professora assistent de filosofia a la Universitat Estatal de Texas, examinarà des de la teoria de la reproducció social temes com l’economia política, la sexualitat, les identitats, els diferents corrents del feminisme. La Fira Literal també comptarà amb taules rodones vinculades al sector editorial, com 'El fantàstic català té veu de dona' on hi participaran Judit Terradelles, Marta Torres, Alícia Gili i Anna Llisterri.

Abel Azcona, Willy Toledo, César Rendueles, Marta Marín-Domine i Marta Segarra són altres dels noms destacats d'aquesta edició.