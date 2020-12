Repressió

Alerta Solidària presentarà una querella per l'actuació policial amb pistoles taser a Sabadell

La Plataforma Stop Tasers Sabadell exigeix que els Mossos d’Esquadra deixin de fer servir les pistoles elèctriques de forma immediata i que el govern municipal de Sabadell aturi el procés de compra d’aquestes perilloses armes. També ha anunciat que ha posat a disposició de tota aquelles persones i col·lectius, tant de Sabadell com d’arreu per tal que s’adhereixin al manifest que hem fet públic des de la Plataforma Stop Tasers. Manifest que ja compta amb el suport de més 50 col·lectius i més de 500 persones a títol individual i ha remarcat que si no rebem cap resposta per part del govern municipal ni autonòmic, iniciarem un seguit de mobilitzacions per tal d’aconseguir la prohibició de l’ús d’aquestes armes.

La nova Pataforma Tasers Sabadell que s'ha donat a conèixer aquest vespre en una concentració a la plaça Sant Roc de Sabadell per denunciar l'actuació policial del passat 25 de novembre amb pistoles Taser en la detenció d'una noia davant d'un CAP.

"ens trobem, malauradament, denunciant un nou cas d’abús policial"

Per a Eva Pous d'Alerta Solidària ha assenyalat que "ens trobem, malauradament, denunciant un nou cas d’abús policial. Hi ha diversos informes d’organismes internacionals que relacionen aquest tipus d’armament com una forma de tortura, pel patiment que causa. El Síndic de Greuges també va emetre l’any 2016 en el qual es recomanava al Parlament que aturés l’ús de pistoles tasser.

Amb el cas recent s’ha fet evident el que ja veníem denunciant. En el cas del 25 de novembre vam veure com els Mossos no respecten si els seus propis protocols, on s’estableix que només es pot fer ús d’aquestes armes quan hi ha un risc real per a la vida humana. I era evident que estàvem davant d’aquest supòsit. Lamentem novament també que no tan sols no s’hagin depurat les responsabilitats apartant aquests agents del seu exercici, sinó que fins i tot surti un conseller emparant-les i defensant-les. Anunciem que en els propers dies presentarem una querella contra aquesta actuació i que estarem al costat de la noia i de la seva família per tot el que els hi faci falta".

Armes paralitzants

Les pistoles Taser són armes paralitzants que descarreguen electricitat sobre la persona per a immobilitzar-la momentàniament. Des de l’any 2000 s’està generalitzant el seu ús en els cossos policials de molts països, tant de la policia d’ordre públic com dels funcionaris encarregats de la custòdia de persones privades de llibertat així com en els efectius militars. Malgrat que se les cataloga com a armes no letals, s´han registrat centenars de morts al món, després d’haver rebut descàrregues d’aquestes armes.

El més preocupant és els efectes que provoca sobre el cos humà, ja que són imprevisibles i depenen del cos que els rebi i de les seves circumstàncies, per tant no es pot garantir l’absència de conseqüències fatals, encara quan s’utilitzessin correctament.

Així mateix, el Comitè Contra la Tortura de Nacions Unides (CAT) s’ha pronunciat en diverses ocasions en contra de l’ús d’aquestes armes. En referència a l’Estat Espanyol, en el seu informe de novembre de 2009, després de constatar l’ús d’armes elèctriques “Taser” per part de les policies locals, recomanava a l’Estat l’abandó de la seva utilització atès que els seus efectes en l’estat físic i mental de les persones contra les quals es farien servir podrien violar els articles 2 i 16 de la Convenció Contra la Tortura i Altres Tractes o Penes Cruels, Inhumans o Degradants.

Pel que fa al Principat, el 6 de juny de 2016 el Parlament de Catalunya va aprovar que els Mossos fessin servir les pistoles taser, amb els vots a favor de Junts pel Sí (ERC + Convergència), PP i Cs. Des d’aleshores, els Mossos han protagonitzat actuacions d’abús de força amb aquestes armes, l’última el 25 de novembre de 2020 a la ciutat de Sabadell.

Condemnem amb fermesa aquesta actuació totalment desproporcionada i mostrem el nostre rebuig a l’adquisició de pistoles elèctriques que està realitzant el govern municipal de Sabadell. Aquesta mesura es va aprovar el 3 de desembre de 2019 el Ple Municipal, amb els vots favorables del PSC, Junts, Podem i Cs.

El 19 de juny de 2020, a un Ple Extraordinari per tractar temes de la Covid, el govern del PSC i Podem va aprovar la despesa per les pistoles tàser. El PSC i Podem han aprofitat la pandèmia per comprar unes armes denunciades per totes les organitzacions en defensa dels drets humans pels riscos que comporten.

Amnistia Internacional ha assegurat que, només als Estats Units, han mort ja més de 700 persones a causa de les pistoles taser.