ni presos ni exiliats

66 hores a Perpinyà solidàries amb els presos, exiliats i altres represaliats per l'estat espanyol

Comitè de Solidaritat Catalana al nord de l'Albera ha recollit en un vídeo un resum de la trobada solidària número 66 que va coincidir amb la nit de Nadal i que a causa del confinament com moltes de les hores solidaries d'aquestes s'han hagut de fer telemàticament. Així com també un vídeo on es es fa un recull de les 1142 portades del diaria ARA, que corresponen al dies que porten tancats el Jordi Cuixart i el Jordi Sánchez.(Totes les hores solidàries)