Una història cada cop més fosca

L’any 2015, amb el regidor David Vidal al capdavant, la CUP va denunciar la mala gestió del centre Última Llar. L’organització anticapitalista denunciava aleshores greus mancances a la ciutat de Reus en la seva relació vers els animals, reivindicant: la redacció d’una ordenança adaptada al moment en què vivim, la col·laboració amb el Col·legi de Veterinaris de Tarragona en diferents aspectes i dotar a la Guàrdia Urbana de lectors de xip d’animals. Aconseguides aquestes fites, i tot i millorar la mirada administrativa en aquest sentit, no s’ha aconseguit totalment la meta plantejada pel que fa al benestar animal.





La CUP de Reus, a través de la seva Comissió Animalista, va seguir analitzant la situació per donar una solució definitiva a la relació de Reus vers els animals. Analitzant les dades i les campanyes i solucions aplicades dins i fora del nostre país, l’organització va apostar pel control ètic dels coloms, el programa CES de les colònies felines i una protectora pública de recollida i acollida d’animals de companyia, defensant que aquest és l’únic sistema que pot garantir el benestar animal.

Tot i això, la formació anticapitalista ha rebut constants negatives del govern de Reus en tots i cadascun dels tres eixos fonamentals. Pel que fa al servei de recollida i acollida d’animals, subratlla que no hauria de recaure en mans d’empreses privades, ja que «una empresa cerca els beneficis econòmics constants i això està directament oposat a garantir el benestar animal». La CUP recorda que l’import fixe del contracte de servei de recollida és de 103.420,28€/any amb un import variable que depèn del volum de recollides i d’incineracions i fan la següent reflexió: Si l’empresa privada cobra per recollida i per incineració, quin interès empresarial té en mantenir i garantir la qualitat de vida dels animals que estan sota la seva tutela? Què li resulta més beneficiós econòmicament, mantenir un animal i cobrir les seves necessitats de medicació, analítica, alimentació, vacunació, cirurgia,... o sacrificar-lo i cobrar per la seva incineració? Aquesta qüestió, encara que perversa, és la que presumptament pot haver justificat la darrera denúncia de Fiscalia, on es reclama a l’empresa que justifiqui on han anat a parar els més de 1.500 animals que consten en els llibres de registre i no es troben al centre Última Llar.





És per això que la CUP ha apostat sempre per un servei públic. Quan parlen d’un mal servei de recollida i acollida d’animals no podem valorar sols les conseqüències directes sobre aquests, sinó que cal tenir en compte les conseqüències vers les persones. Al tindre un mal servei de recollida a Reus, a través de Última Llar- que ara es fa dir Fundació d’animals de companyia- han proliferat entitats i associacions de voluntàries que intenten suplir les mancances d’aquest servei. Així, podem dir que al terme municipal de Reus actuen més de 7 associacions sense ànim de lucre. Aquestes associacions, algunes amb instal·lacions pròpies i d’altres formades per xarxes de cases d’acollida, fan de barrera perquè qualsevol animal no entri al centre Última Llar, fins i tot, es converteixen en adoptants/rescatadores dels animals del centre denunciat, per a garantir la seva vida.





La CUP defensa fermament una protectora de gestió i titularitat pública on les entitats del territori no sols hi participin sinó que hi tinguin un espai de treball. Volen que la protectora pública sigui un espai de referència i que, amb total transparència, gestioni tots els programes de benestar animal: coloms, gats, fauna, gossos, gats,... i que des d’aquest centre públic es fomenti l’adopció d’animals oferint beneficis i descomptes econòmics per a tots els adoptants.





Un darrer apunt, amb tot el seguit de contractes que ha concedit l’Ajuntament de Reus a Última Llar i els constants augments de les tarifes que ha imposat aquest centre en cada pròrroga i renovació, ja faria molts anys que podríem tindre un Centre públic de recollida i acollida d’animals municipal a Reus.





Per tots aquests motius, la CUP i diverses associacions animalistes del territori han convocat una concentració aquest dijous a les 19:30h a la Plaça del Mercadal com a expressió de protesta i pressió cap al govern de Reus perquè aposti per un servei públic de recollida i acollida d’animals.