Sem Catalunya Nord, sem majoria!

Enguany celebrem la Diada del 7 de Novembre sota les condicions excepcionals que vivim arreu dels Països Catalans i a nivell mundial, a causa de la pandèmia de la covid-19. Una crisi sanitària que ha resultat en una profunda crisi econòmica i d'emergència social.

Catalunya Nord no és una excepció: la nefasta gestió neoliberal d'Emmanuel Macron ha repercutit durament contra les condicions de vida de les classes populars d'un territori que, històricament, ha estat relegat a la perifèria parisenca. L'abandonament de les infraestructures i del teixit productiu, paral·lament a una dependència cada cop més gran respecte del turisme, han alimentat les condicions perquè l'actual crisi prengui unes dimensions estructurals.

És palesa la progressió de la consciència nacional que s'ha nodrit durant els últims anys, gràcies a la lluita incansable de centenars de patriotes i d'organitzacions en defensa de la cultura i la llengua catalana, així com la repercussió del moviment independentista al Principat de Catalunya. Així mateix, hem presenciat la intensificació de les lluites feministes i per la defensa dels drets socials, com es va manifestar amb les mobilitzacions del moviment d'armilles grogues.

Tanmateix, l'ascens de l'extrema dreta a les darreres eleccions, amb la seva preocupant victòria de l'alcaldia de Perpinyà, demostren que aquest esclat de consciència nacional i de classe al nord de la nació, no s'ha traduït en la vertebració d'una alternativa popular sòlida que pugui articular i vehicular les aspiracions de la majoria social nord-catalana. Aquesta alternativa és més necessària que mai, per tal de poder vestir un projecte de construcció nacional i social per a Catalunya Nord.

És per això que des de Poble Lliure fem una crida al conjunt de les forces catalanistes i progressistes de Catalunya Nord, per tal de treballar conjuntament per un projecte que pugui marcar un nou nord per a les classes populars del nostre país: enfront de les polítiques anticatalanes i antisocials de Paris, cal que el poble nord-català s'organitzi per la defensa dels drets socials i nacionals, rumb a la construcció d'una nova majoria.

Visca Catalunya Nord

Visca la Terra!

Secretariat Nacional de Poble Lliure

Països Catalans, 7 de novembre de 2020