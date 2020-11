25-N

Propostes Didàctiques per a treballar les violències masclistes als centres educatius

Cada 25 de novembre, amb motiu del Dia Internacional Per a l’Eliminació de la Violència Contra les Dones, l’STEI Intersindical i l’Organización de Mujeres de la Confederación Intersindical editen les Propostes Didàctiques per a treballar les violències masclistes als centres educatius. Les podeu trobar al nostre web www.stei.cat/dona.

Són activitats dirigides des de 0 a 3 anys fins a persones adultes i en diferents llengües. També, s’adjunta un recull de recursos com llibres, pel·lícules, música... que ens serveixen d’eina per treballar la coeducació dins l’aula. I finalment, es fa referència al llistat dels feminicidis ocorreguts durant el que porta de 2020, segons dades de feminicidio.net, a data 3 de novembre.

A hores d’ara aquesta xifra ha augmentat, perquè per a aconseguir eradicar el terrorisme masclista és necessari un canvi de mentalitat i un canvi estructural de la societat, educar a les nines i als nins com a iguals, com a persones independents i sense transmetre estereotips sexistes que el que fan és perpetuar rols de superioritat en uns i de sotmetiment en unes altres.

No només el virus mata

Enguany, no només ens estam enfrontant a un virus letal que ens arrabassa familiars i éssers estimats, sinó que assistim a un doble virus: un sanitari, el Coronavirus, i un altre social, la violència de gènere. Tots dos letals en la majoria dels casos.