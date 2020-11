Serveis Públics

Presentació de la campanya de mobilitzacions com a Plataforma en Defensa dels Serveis Públics

Avui a les 11h al Passeig de la Zona Franca, 82, de Barcelona

La Plataforma neix com a continuació directa de la Plataforma Aturem la Llei Aragonès i amb aquesta campanya La CUP anirà exposant el model de serveis 100% públics que es necessiten, i el contraposaran amb el model mercantilista vigent principalment a través de tres exemples paradigmàtics: l'Atenció Primària, les residències geriàtriques i el Decret 69/2020 del govern autonòmic.

Concretament en aquest acte de presentació La CUP aprofitarà per abordar la situació d'extrema gravetat de l'Atenció Primària, que per exemple manté CAPs tancats en plena pandèmia, i assenyalaran el cas de l'externalització del rastreig de la Covid-19 a la constructora Ferrovial, empresa de l'IBEX35, que res té a veure amb l'atenció sanitària i a la qual el govern autonòmic ha transferit 17M d'euros públics per una feina que podria i hauria de fer l'Atenció Primària.