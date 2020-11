Per una educació segura, ens aturem!

Aquest curs escolar s’ha iniciat sense mesures de seguretat extraordinàries més enllà de l’ús de la mascareta i uns protocols del tot insuficients, en la mesura en què l’augment de casos ha col·lapsat els centres d’atenció primària. A la manca de planificació il’abandonament total del professorat i les famílies, li ha seguit una improvisació constant icanvis en un protocol que han de seguir els centres i assistència primària.

Tot i que no hi ha consens en la comunitat científica entorn d’alguns aspectes del comportament de la malaltia, la situació ara per ara és gravíssima,doncs tripliquem els indicadors per al nivell EXTREM aprovat en el Consell Interterritorial de Salut, i en aquestes condicions alguns experts reclamen una aturada provisional que estigui destinada a tallar les vies de contagi, ja que reduiria el conjunt de les interaccions socials. No s’entén com s’exclou l’educació d’aquestes mesures, com hem reiterat repetidament, les administracions haurien de poder fer-se càrrec de les problemàtiques de conciliació i segregació sense volcar aquestes responsabilitats en l’escola. L’educació ben organitzada,amb recursos per a les famílies amb algun membre de risc i en coordinació amb les altres administracions per evitar la segregació pot ajudar a controlar l’epidèmia; seguir com sempre, sense recursos, sense escoltar la comunitat educativa, i sense mitjans materials, NO. Utilitzar la segregació com a argument per a donar continuïtat a una presencialitat sense mesures addicionals és una fal·làcia, un xantatge que posa en risc la qualitat i la seguretat de tota la comunitat educativa. Cal posar hi recursos per a les famílies que ho necessiten, no exposar-les a totes.

Les autoritats han triat unes mesures destinades a tallar activitats a l’aire lliure i opcions d’oci però en cap cas volen recular en el cas d’activitats en espais tancats. Aquest error es converteix en temeritat en un escenari de col·lapse hospitalari imminent. Per això cridem al conjunt de la comunitat educativa a fer una ATURADA temporal,que ens serveixi com a mesura de protecció front a la irresponsabilitat del govern. Una aturada conjunta de tota la comunitat educativa, en què ens retrobem per a exigir a les administracions:

- Tancament temporal dels centres educatius per tallar la transmissió comunitària en un 22% de la població.

- Mobilització de recursos per a dotar els centres de mesures de seguretat i mitjans materials de suport a la tasca docent.

- Planificació responsable que permeti limitar l’estada d’infància i docència als centres, amb el màxim protagonisme i la participació del conjunt de la docència i les famílies, que tingui en compte les necessitats especials de totes les parts.

- Reinici de la presencialitat quan sigui epidemiològicament lliure de risc i s’hagi dotat els centres de mesures de seguretat, personal i mitjans suficients.

Per evitar allargar l’agonia social, de salut pública i, les seves conseqüències educatives, necessitem una aturada. I per això demanem:

- A les famílies a fer una aturada provisional, amb una retirada massiva de la infància dels centres.

- A les treballadores i treballadors a mobilitzar-se, i als sindicats d’educació a liderar la mobilització en forma de vaga unitària.

#EducacióSegura: professorat, recursos i planificació #RevoltaEducativa