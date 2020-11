No multeu la solidaritat veïnal!

Associació de Veïnes i Veïns de l'Esquerra de l'Eixample de Barcelona

Des de fa setmanes, enmig d’una segona onada de l’epidèmia, els desnonaments es multipliquen a la ciutat de Barcelona. Centenars en l’últim mes. També a l’Esquerra de l’Eixample. En nombroses ocasions, els llançaments es realitzen amb imponents desplegaments policials. Les persones afectades són famílies en situació precària; sovint, dones amb infants a càrrec. Si els serveis de l’Ajuntament s’esforcen per fer una mediació amb els propietaris i evitar escenaris traumàtics, són les accions solidàries del veïnat, promogudes des del Sindicat de Llogateres, xarxes d’habitatge i associacions, les que en molts casos estan sent decisives per aturar els desnonaments i, si més no, guanyar el temps necessari per trobar una solució. Aquestes veïnes i veïns solidaris han vingut patint, aquí i allí, càrregues policials injustificades i severes sancions administratives.



És el cas de diverses multes per desobediència - concretament, una vintena, d’un import de 601 euros- que, en aplicació de l’anomenada llei mordassa, han rebut veïnes del nostre barri, algunes d’elles membres de la nostra associació, arran d’oposar-se pacíficament al desnonament de l’Estela, que va tenir lloc el dilluns 5 d’octubre al carrer Còrsega, 210. El moviment veïnal porta anys denunciant el caràcter pervers, destinat a sufocar les protestes socials, d’aquesta legislació. És el moment de recordar al govern de Pedro Sánchez el seu compromís de derogar-la i la urgència de fer-ho sense més dilació.



Així mateix, com va succeir durant la primera onada de la pandèmia, demanem una suspensió cautelar dels desnonaments de persones i unitats familiars en dificultats. Però és també moment d’exigir al govern de la Generalitat, responsable de l’ordre públic, que deixi d’utilitzar aquests recursos repressius contra el veïnat solidari. No pot ser que es facin decrets grandiloqüents contra els desnonaments –d’escassa efectivitat jurídica, com hem pogut veure a Poble-sec-, i per contra s’apliquin amb gran eficiència administrativa sancions exemplars, com una mena d’avís per a navegants per intimidar i desmobilitzar una ciutadania cada cop més conscient de la injustícia social que s’està produint als nostres barris.



Des de l’associació exigim la retirada immediata d’aquestes multes i ens afegim a la crida a la solidaritat llançada pel Sindicat de Llogateres i la Xarxa d’Habitatge de l’Esquerra de l’Eixample.