català

Més 700 professionals sanitaris signen el manifest per la competència lingüística en valencià

Èxit de la campanya ?Sanitat en Valencià" promoguda per la Plataforma per la Llengua

Ja en són més de 700 els signants de la campanya “Sanitat en Valencià”, que demana garantir l’atenció mèdica en valencià al sistema de salut. Des del 31 d'octubre es recullen adhesions a la iniciativa, mitjançant la pàgina web www.sanitatenvalencia.org. L'objectiu del manifest, promogut per la Plataforma per la Llengua, és donar veu a centenars de professionals de la salut, favorables a garantir l'ús de la llengua pròpia i la igualtat lingüística en el sector sanitari. Això respon a la posició antivalenciana de les juntes directives dels Col·legis de Metges de València i Castelló, que s'han pronunciat contra l'ús de la llengua pròpia, i al marge de la igualtat de drets, en un moment de debat de la nova llei de la funció pública valenciana.

El manifest defensa atendre la ciutadania valenciana sense cap discriminació de llengua, i també remarca que el coneixement del valencià és garantia de qualitat assistencial, ajuda a realitzar un diagnòstic i a decidir una cura adequada.

També es rebutja la idea que els sanitaris poden deixar el País Valencià per demanar la capacitació en valencià i, en tot cas, s’urgeix a evitar, amb mitjans i recursos, l’emigració a altres països de joves professionals amb capacitat en valencià i castellà, per a garantir l’atenció sanitària en llengua pròpia. Igualment els professionals de la salut demanen aprovar una llei d’igualtat lingüística, que garantisca els drets dels parlants de les dues llengües oficials, i també que s'aprove una normativa que permeta la capacitació lingüística en valencià del personal sanitari.

La campanya "Sanitat en valencià" s'està realitzant quan, recentment, s'han conegut nous casos de pacients que, en una situació vulnerable com és una consulta mèdica, han patit discriminacions per parlar valencià. Això malgrat que l'article 72 de la llei 55/2003 considera com a «falta molt greu» tota actuació que supose discriminació per raons ideològiques o de llengua, tant del personal com dels usuaris que accedeixen als centres sanitaris. També l'article 9 de l’Estatut d’autonomia determina el dret de la ciutadania valenciana a dirigir-se a l’Administració en qualsevol de les seues dues llengües oficials i «a rebre resposta en la mateixa llengua utilitzada», i el Decret 61/2017 estableix que el valencià serà llengua «d’ús normal i general». Com a norma estatal, l’Estatut de l’Empleat Públic, preveu que els funcionaris «garantizarán la atención al ciudadano en la lengua que solicite, siempre que sea oficial en el territorio».

Malauradament, hi ha massa casos de vulneració dels drets lingüístics en el sector sanitari que impedeixen el dret a expressar-se en valencià, dret recollit en l’article 3 de la Llei d’ús i ensenyament del valencià

Davant tots els casos recollits per la Plataforma per la Llengua, els professionals sanitaris que estimen la llengua pròpia i volen la igualtat per a tot el poble valencià, han dit prou i fan una crida a seguir sumant-se al seu manifest a www.sanitatenvalencia.org