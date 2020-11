Les restriccions de lestiu de 2020 no han fet minvar les agressions damunt la praderia de posidònia de Portocolom

Per la nostra part, hem de destacar que aquest estiu, després de la visita del Director General d’Espais Naturals i Biodiversitat, Llorenç Mas, les balises verdes que marquen el canal s’han senyalitzat amb uns cartells que adverteixen que està prohibit fondejar damunt posidònia. Ara toca seguir implementant la resta de mesures acordades amb el Director General, com són la instal·lació de boies grogues entre les balises verdes que també recordin la prohibició de fondejar damunt posidònia; recuperar una zona de fondeig regulat amb àncora per les embarcacions que per avaria, mal temps i etc. han de menester refugi (aquesta zona hauria de ser a la gran clapa d’arena que hi ha entre l’Arenal i el Babo, eliminant algunes boies del camp de boies de llevant); instal·lar un camp de boies diürn i gratuït, per petites embarcacions davant l’Arenal i gestionat per qui gestiona els altres camps de boies; i prohibició del fondeig a les petites clapes d’arena que hi ha entre la posidònia.

Estem d’acord que les agressions a la mar i la posidònia són diverses, com així són les filtracions de cases i urbanitzacions sense connexió a la xarxa, els vessaments de clavegueram cada vegada que plou, l’augment de les temperatures i el canvi climàtic o la costant arribada de plàstics a la mar. Són problemes que la desídia institucional i la manca de compromís social de moltes persones fa que perdurin de fa massa anys i que es vagin agreujant. Però, tot això no pot amagar que el mal i les males pràctiques que mostren vídeos com el que avui publiquen siguin una realitat quotidiana a les costes de Portocolom, de Mallorca i de tota la Mediterrània. Voler restar-li importància com fan alguns és un exercici de demagògia.