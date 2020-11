En defensa del territori

La plataforma per salvar l'espai agrícola "El Calderí" de Molet assoleix més 500 signatures en 48 hores

Salvem El Calderí” ha aconseguit més 500 signatures en 48hores a través de la plataforma “change,org”. Es tracta de d’evitar aquest nou atemptat que esbotzar espais naturals i terrenys agrícoles per entaforar més d’un miler de pisos i 4000 nous habitants no es justifica si no és des de la lògica de l’especulació urbanística i dels seus multimilionaris beneficis i a costa de la salut de la nostra comarca i del nostre planeta.

Per a la Plataforma, Malgrat les dificultats que imposa la situació d’emergència sanitària que s'està patint totes i tots, la campanya per evitar la destrucció de l’espai del Calderí avança amb pas ferm i enceta una nova fase. La desaparició del darrer

espai agrícola connectat amb la trama urbana per convertir-lo en pisos, ciment, asfalt i contaminació és, creiedes de la Plataforma Salvem El Calderí, també una situació d’emergència que no podem postergar, perquè ara més que mai, defensar la terra, és defensar el Calderí.