Covid-19

La CUP Tortosa denúncia a Inspecció a la residència Sant Miquel Arcàngel per suposades irregularitats en acomiadaments de diverses treballadores

La Residència Sant Miquel Arcàngel de Tortosa és la residència de Tortosa que registra actualment el brot més gran de persones infectades per la COVID-19 amb 48 positius, segons dades oficials. Els casos, que van sortir a la llum el 6 de novembre es van doblar en menys de dues setmanes.

La CUP ha pogut saber a través del testimoni d'extreballadores de la residència Sant Miquel, que direcció hauria estat amagant en un primer moment el brot a les treballadores del centre. L'empresa ha omès informació no indicant quins residents eren positius, i posant així en risc la salut de les treballadores, les seves famílies i les persones que viuen a la residència. El personal ha estat atenent casos COVID-19 sense les proteccions individuals recomanades, ni les mesures de seguretat necessàries, per evitar la propagació entre els residents. Per altra banda, l'empresa ha acomiadat diverses treballadores mentre aquestes es trobaven de baixa i en quarantena per haver donat positiu en COVID-19 a través d'un burofax. La CUP ens hem posat en contacte amb 2 de les persones acomiadades de forma improcedent, una de les quals ja hauria interposat una denúncia al Departament de Treball. La xifra, però, de les persones acomiades amb aquest modus operandi podria ascendir a 12 persones. A aquesta llista d'irregularitats, cal sumar-hi el poc personal que treballa per torns i amb unes condicions molt precaritzades, com és habitual en un sector altament feminitzat, tot i els recursos públics que s’hi destinen. Recordem que la Residència Sant Miquel té 90 places concertades de servei residencial, de les 145 que ofereix.

Davant d'aquesta situació, la CUP Tortosa demanem que el Departament de Salut i l'ICS posin fi a una gestió indigna i perillosa. És necessària una intervenció immediata de la residència Sant Miquel Arcàngel per l'opacitat de les seves actuacions, la manca de condicions laborals i de recursos adequats, cosa que dificulta les cures i l'incompliment de les normes higièniques i de seguretat bàsiques en situació de pandèmia, i que suposa que els usuaris del centre no estiguin rebent l'atenció amb la professionalitat i dignitat necessària. Demanem també a l'Ajuntament de Tortosa que sol·liciti a la Generalitat aquesta intervenció i constitueixi una comissió d'investigació sobre la gestió de la residència i l'ús de recursos públics.

Així mateix, volem que es prenguin mesures contundents contra la fundació que gestiona la residència per haver omès la seva tasca i haver posat en perill la vida de les treballadores, les seves famílies i els avis i àvies del centre. En aquest sentit, anunciem que com a CUP ha presentat una denúncia a Inspecció de treball exigint que s'actuï d'ofici amb l'objectiu que s'investigui l'empresa.

Tampoc se'ns escapa que la residència Sant Miquel, tot i que gestionada per una fundació, és propietat del Bisbat de Tortosa, i el mossèn Víctor Cardona és l'actual president del patronat que s'encarrega de fiscalitzar la fundació. Caldrà també exigir responsabilitats al Bisbat de Tortosa que estan permetent que es posi en risc la vida dels nostres avis i àvies, així com les de les treballadores del centre.