Gènere

La CUP Tarragona portarà a votació mesures per combatre la violència masclista en el marc de la COVID-19

La Candidatura d’Unitat Popular afirma que els feminicidis i la violència masclista, no estan aïllats de la situació estructural “que patim les dones en un sistema capitalista i patriarcal”. Més enllà de les violències masclistes que s’han produït des que va esclatar la pandèmia, les dones es veuen exposades a pitjors condicions de vida “agreujades arran de la crisi econòmica i de cures”. És per això que les cupaires porten al Ple ordinari de demà una moció per combatre aquestes situacions, en el marc del 25N, Dia Internacional per a l'Eliminació de la Violència envers les Dones.

Val a dir que, en Junta de Portaveus, la formació anticapitalista ha proposat que la moció fos assumida per tots els grups municipals en forma de Declaració Institucional. Davant la negativa d’alguns grups, el text es portarà a votació. Entre els diferents acords hi ha garantir que al Servei d’Atenció a les Dones hi hagi psicòlogues, especialistes en incersió ocupacional i educadores socials; atorgar una línia de recursos econòmics a les dones en situació de violència per tal de trencar la dependència econòmica d’aquestes vers els seus agressors; ampliar el Servei d’Atenció als infants que siguin víctima de la violència masclista, de manera directa o indirecta; habitatge social immediat per a les dones soles i amb famílies monoparentals que estan vivint en condicions de precarietat habitacional; o implementar recursos habitacionals d’urgència específics per a les dones sense llar que suposin una protecció́ real i efectiva a les situacions de violència masclista que s’estan produint, entre d’altres.

Per últim, la CUP alerta que, malgrat el 65% de les persones que han estat a primera línia per fer front a la crisi sanitària arran de la COVID-19 són dones, aquestes continuen patint pitjors condicions laborals, traduït en salaris més baixos, major temporalitat i una taxa d’atur més alta. A més, segueixen assumint, més que mai, la major part de les tasques domèstiques i de cures.