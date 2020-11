En defensa del territori

La CUP Tarragona celebra la fi del projecte de privatització del preventori de la Savinosa

La victòria és gràcies a la mobilització de les entitats ecologistes

La CUP es mostra satisfeta davant la notícia que s’ha sabut aquest matí en el marc de la Comissió Informativa de Territori, on el tinent d’alcalde Xavi Puig ha informat de la voluntat del govern municipal de paralitzar de forma definitiva el projecte de privatització del conjunt monumental de la Savinosa, iniciat per la Diputació.

La formació ha sigut l’única formació que des de l’inici s’ha oposat a la privatització del preventori i consideren que l’únic motiu de fons que ha motivat aquest canvi de posicionament ha sigut la pressió ciutadana i la mobilització de les entitats ecologistes. De fet, els motius que ha explicat el conseller Puig per canviar de posicionament, relacionats amb aspectes de Protecció Civil i la situació de pandèmia actual, ja els coneixien a principis de novembre en l’anterior Comissió Informativa de Territori, on la CUP ja va plantejar aquest tema i, aleshores, aquests aspectes no es van tenir en compte per aturar el projecte.

La CUP vol que la Diputació elabori un nou projecte apostant per la transformació de l’espai del preventori de la Savinosa en un equipament púbic, que respongui a les necessitats de la ciutat o del territori; o bé, que aposti per renaturalitzar l’indret recuperant i restaurant el lloc com espai natural a fi d’integrar-lo en el Pla d'Espais d'Interès Natural (PEIN). En qualsevol cas, la CUP no vol que es descatalogui els conjunt monumental sense que hi hagi una proposta concreta que garanteixi el posterior ús públic i/o el projecte de restauració ambiental.

Per a la formació, la demostració que la mobilització popular serveix ens ha d’empènyer a aprofitar que s’ha d’elaborar un nou POUM per activar-nos i aconseguir que aquest esdevingui un pla emparat en els principis del desenvolupament urbanístic sostenible i, per suposat, que garanteixi la salvaguarda de l’Anella Verda Gaià-Francolí.