Sector públic

La CUP presenta una proposició de llei per estabilitzar les treballadores del sector públic català

Aragonés: ‘El Parlament no pot deixar passar ni un dia més sense regular la situació de les interines’

El ple del Parlament de Catalunya debatrà avui la proposició de llei per l’estabilització de les treballadores del sector públic català, presentada per la CUP Crida Constituent. Si aquesta mesura s’aprova, afectarà als treballadors i les treballadores del sector públic català amb més de tres anys de prestació de serveis i que a través de contractes laborals o nomenaments temporals realitzin activitats ordinàries, estables o permanents per l’Administració Pública.

Durant els darrers anys, el sector públic català ha mantingut nivells de temporalitat molt elevat i ni el Govern català ni el de l’Estat han donat resposta a la creixent temporalitat, sinó que l’han cronificat, amb els efectes que això genera a les treballadores. Un 30% de les treballadores del sector públic porten anys acumulant contractes temporals, fet que suposa un frau de llei perpetrat per la mateixa Administració. D’aquestes treballadores temporals, un 70% són dones.

Plataformes d’interins i diferents sindicats porten temps insistint amb la necessitat de donar solucions a les més de 90.000 treballadores temporals i interines del sector públic. Paral·lelament, milers d’interines han interposat demandes judicials per tal de trobar respostes a la seva situació.

“És per això que el Parlament de Catalunya no pot deixar passar ni un dia més sense regular la situació de les treballadores interines que presten el seu treball a l’Administració” ha assegurat el diputat de la CUP-CC, Vidal Aragonés, que també ha reivindicat que la mesura que proposen els anticapitalistes és una garantia per evitar el detriment dels serveis públics en l’actual context ja que a les treballadores a qui afectaria són aquelles que es dediquen a l’ensenyament, la sanitat, els serveis socials, etc.