Català a l'escola

L’STEI Intersindical rebutja l’actuació de les entitats que alteren la convivència als centres i embullen amb requeriments

Aquests dies hem sabut que 290 centres educatius de les Illes Balears han rebut un “requeriment de modificació” del seu projecte lingüístic per part de les entitats PLIS Educación i Sociedad Civil Balear. Els motius adduïts feien referència al fet que “no s’ajustaven a la normativa vigent” i que, per aquest motiu, els centres havien de refer el seu projecte lingüístic amb la introducció “d’un 25% d’hores lectives en castellà” i “amb una matèria troncal o anàloga amb el castellà com a llengua vehicular”.

L’STEI Intersindical considera, però, que encara hi ha un fet més greu: els centres es poden sentir enganats per uns requeriments que volen fer-los creure que rebran un requeriment per part de la Conselleria d’Educació perquè modifiquin els projectes lingüístics. Un extrem que la Conselleria ha negat.

El sindicat expressa el seu estupor pel fet que una entitat no té autoritat per fer cap requeriment, ja que només ho pot fer una autoritat competent. I posa de manifest el seu absolut rebuig a aquesta pràctica de filibusterisme normatiu i pedagògic que pretén coaccionar els equips directius dels centres docents amb fraus i enganyifes de baixa estofa.

L’STEI Intersindical lamenta profundament i denuncia que hi ha entitats que es dediquen de manera permanent a atiar el foc de la confrontació lingüística i a posar tots els emperons possibles a la presència del català a les aules de les Illes Balears i a molts altres àmbits de l’espai social. Reitera una vegada més el seu suport als centres requerits per PLIS Educación i Sociedad Civil Balear i els posa a disposició els serveis jurídics del sindicat; alhora que reconeix la gran tasca que fan els centres educatius en el complicat camí de la normalització lingüística del català en la nostra societat.