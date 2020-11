Ordenances municipals

L'oposició municipal a l'Ajuntament de Badalona denuncia la falta de projecte del govern del Partit Popular

Els grups municipals del Socialistes, Guanyem Badalona en Comú, ERC - Avancem MES, En Comú Podem i Junts per Catalunya han votat contra de la celebració del ple d’aquesta tarda. El govern del Partit Popular es disposava a presentar les modificacions als impostos, taxes i preus públics pel 2021 en un ple convocat amb només 24 hores d’antelació.

Les ordenances fiscals són el conjunt de normes que aprova l’Ajuntament per la regulació de les aportacions dels veïns i veïnes de Badalona en forma d’impostos i taxes que gestiona el govern. Amb la situació derivada de la pandèmia de la COVID, els grups municipals havien exigit en diverses ocasions reformes fiscals integrals i profundes per combatre l’emergència social i econòmica.

La proposta del govern del Partit Popular és molt poc ambiciosa davant la crisi sanitària, social, econòmica i climàtica que patim i demostra la falta de model de ciutat dels populars. Per exemple, no preveu polítiques que durant el darrer any han rebut un ampli consens al ple com el recàrrec del 50% als pisos buits (validat per una sentència judicial) o l’actualització de la fiscalitat i els incentius mediambientals, entre d’altres.

El llistat de mesures fiscals urgents que el govern municipal oblida és molt llarg: la reducció de taxes en el sector de la cultura, de les entitats esportives, dels ciutadans que utilitzen les instal·lacions municipals per practicar esport, en la tramitació dels permisos municipals que han de realitzar moltes empreses, beneficis socials per les famílies de Badalona, els cementiris, la teleassistència, mecanismes per subvencionar l’IBI, etc.

El govern municipal del Partit Popular ha presentat a contratemps (el límit per aprovar la primera proposta és avui) la modificació d’ordenances fiscals per l’any 2021 en un ple municipal convocat ahir. Els grups municipals de l’oposició consideren que aquest ple s’ha convocat “amb presses i malament” i que les propostes que fa el govern d’Albiol són del tot insuficients.