Pressupostos

L'ASM crida a la unitat dels partits de país davant el mal finançament

L’Assemblea Sobiranista de Mallorca ha fet una crida a la unitat dels partits de país per fer front a l’espoli fiscal i la manca de finançament, que per al 2021 suposaran una inversió estatal de només 37 milions d’euros, descomptada la corresponent a l’aeroport i ports. Aquesta manca d’inversió, juntament amb la caiguda d’ingressos dels hotels, restauració i petita i mitjana empresa a causa de la pandèmia, així com la sagnia fiscal als treballadors autònoms, posa a la vorera del precipici la supervivència econòmica de moltíssimes famílies de les Balears. A tall d’exemple, mentre la compra amb targeta ha pujat més d’un 15% a diverses províncies de la península i un 20% a Madrid, a les nostres illes ha caigut la xifra rècord d’un 35%.

Al mateix temps, la dotació insuficient de metges, infermers i llits d’hospital que arrossegam des de fa dècades, més crua i evident que mai per la crisi sanitària, posa en perill la salut de pacients i professionals, i la manca d’escoles i docents afecta greument tant la qualitat de l'ensenyament com la salut d'alumnes, mestres i famílies.

Malgrat tot això Madrid ens obliga a aportar 450 milions d’euros en concepte de solidaritat a altres comunitats autònomes, encara que la nostra sigui la més perjudicada per la crisi. Com a conseqüència el Govern balear s'ha d'endeutar amb més de 9.000 milions d’euros, un 70% dels quals correspon als préstecs que hem de tornar a Madrid, i ha de destinar 230 milions de l’ecotaxa a finalitats socials. Per si tot això no fos prou, l’Autoritat Independent de Responsabilitat Fiscal (AIReF) calcula que l’any que ve els ingressos autonòmics cauran entre un 10 i un 13%, mentre que el 2022 el finançament estatal serà encara pitjor pel sistema d'ingressos a dos anys vista.

L’ASM constata que mentre les Canàries aconsegueixen el vistiplau del Govern espanyol per imposar filtres sanitaris als passatgers de la península, i Teruel se’n du inversions ferroviàries multimilionàries, tot gràcies a la presència de Coalición Canària i Teruel Existe al congrés de diputats, els representants de les Balears a Madrid de PSOE, PP, Podemos i Vox són un zero a l’esquerra per als interessos de les nostres illes.

Per tot plegat, instam els nostres partits de país: Més per Mallorca, El Pi, Més per Menorca, Ara Eivissa i Formentera, Gent per Formentera i partits municipalistes independents, que facin front comú per aconseguir un diputat a Madrid d’una vegada per totes. Només amb un discurs d’unitat clar i il·lusionant, amb un projecte basat en l’honestedat i la confiança mútua i amb l’objectiu del benestar de les Balears per bandera, serà possible a la fi fer-nos sentir al congrés de diputats, primera passa imprescindible per arribar a un veritable autogovern i comandar de bondeveres a ca nostra.