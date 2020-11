Català

Insten els partits catalanistes a exigir la dimissió del ministre de Cultura per fragmentar la llengua catalana

La Plataforma per la Llenguat en què defensa obertament que el català i el valencià són llengües diferents., especialment tenint en compte que es tracta del titular del ministeri que hauria de vetllar per la protecció, promoció i difusió de la llengua catalana a tot l’estat espanyol.La setmana passada, el ministre de Cultura i Esports, José Manuel Rodríguez Uribes, manifestava a Twitter: “Europa habla alemán, francés, italiano, español, portugués... España, nación soberana, habla castellano, nuestra hermosa lengua común, y habla catalán, euskera, gallego, valenciano... Europa es fuerte con el reconocimiento de su diversidad cultural y lingüística. España, también”.tractant el català i el valencià com a dos idiomes diferents.Però l’endemà el ministre va insistir en la fragmentació. Escrivia a Twitter: “Cada día estoy más convencido de la importancia del Derecho (democrático, claro) no solo para organizar la convivencia en paz y en libertad, sino para que todo el mundo entienda su dimensión performativa y normativa. El Derecho puede decidir que “algo que no ha sido, sea”. Puede decidir, por ejemplo, que alguien que no ha nacido en España sea español, que la unión de dos hombres es matrimonio o que la lengua que hablan los valencianos se llama valenciano (art. 6 del Estatuto). A los esencialistas esto no les gusta, pero así es. Afortunadamente”.Atesa aquesta insistència inacceptable,per instar-los a demanar formalment la revocació immediata del ministre Uribes. En la carta, l’ONG del català també els demana que es comprometin a no col·laborar amb cap iniciativa de l’actual executiu espanyol fins a obtenir la rectificació i el compromís públics d’aturar a tots els ministeris l’actual política acientífica de fragmentació de la nostra llengua. Per exemple, en els webs o aplicacions electròniques dels serveis públics de l’estat espanyol, gairebé la meitat (el 44,33%) que tenen algun contingut en la nostra llengua separen entre català i valencià.