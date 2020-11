Lluita institucional

Guanyem Badalona alerta que el govern municipal està incomplint el reglament d’ordenances

Guanyem ja va reclamar fa un any el major gravamen de les rendes més altes i les ajudes a les famílies amb menys recursos econòmics. A més, reivindiquen l’acció d’atorgament de subvencions pel pagament de l’IBI. Segons els de Dolors Sabater, “des que va arribar el govern del PSC el 2018 fins ara, amb els seus socis d moció de cesura, s’ha deixat d’informar la ciutadania dels ajuts que pot rebre a l’IBI, i no s’han sancionat els pisos buits amb el 50% de recàrrec que permet la llei”. Aquesta mesura suposaria un creixement milionari dels ingressos de l’ajuntament, segons les fons mencionades. La situació seria encara més greu actualment, ja que el govern d’Albiol no ha convocat tampoc les subvencions per ajudar a pagar l’IBI que es van retallar des de la moció de censura de PP i PSC al 2018.

Guanyem ha advertit aquest matí al govern municipal que incompleix el procediment adequat per aprovar les ordenances fiscals. Aquestes normes regulen els impostos dels badalonins a la ciutat i suposen més de la meitat dels ingressos de l’ajuntament. Segons afirmen, el govern del PP estaria incomplint amb el reglament municipal. Com s’estableix al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona (28/9/2001, Numº233, p.15, Art.15) “L’Ajuntament (de Badalona) convocarà anualment almenys dues sessions d’audiència pública, una referida al Programa d’Actuació Municipal i els pressupostos de l’exercici i una altra, a les ordenances municipals, amb una antelació mínima de 15 dies cadascuna abans del ple que ho ha de debatre.” i segons ha fet públic el govern municipal, pensen presentar a debat les ordenances sense haver convocat cap audiència.

“Les propostes de Guanyem Badalona en Comú per les ordenances i contra la crisi d’habitatge no han canviat, però s’han tornat més urgents” afirma Dolors Sabater. Entre les mesures proposades hi ha l’auditoria urbanística de les edificacions susceptibles de tenir problemes estructurals o de condicions d’inhabitabilitat, i actuar en una línia de subvencions a façanes i edificis. A més es proposa treballar en una campanya de sensibilització i informació per a propietaris i llogaters d’arreu de la ciutat per evitar el desconeixement dels seus drets i deures així com de les subvencions i ajuts de què poden ser beneficiaris en casos de problemes estructurals, i reclama al govern que apliqui la taxa de pisos buits, cosa que ja permet la llei des del mes de juliol.