El Parlament aprova una resolució de la CUP per acabar amb els talls de llum a Font de la Pólvora

La Comissió d'Empresa i Coneixement del Parlament de Catalunya va aprovar ahir una proposta de resolució presentada per la CUP que compromet la Generalitat en la solució per als talls de llum constants que pateix el barri gironí de Font de la Pólvora. El text, aprovat per majoria absoluta, considera que la multinacional Endesa té una xarxa elèctrica insuficient a la zona i implica el Govern de la Generalitat en el problema ja que explícitament diu que "s'ha de responsabilitzar de la regularització de les instal·lacions en aquells casos on sigui necessari". La resolució aprovada obliga les administracions a crear una taula de treball i de diàleg pública i transparent entres les administracions, l'empresa i els veïns afectats on es presenti també l'auditoria actualitzada de l'Estat de la xarxa. Finalment, la proposta aprovada esmenta que cal garantir la seguretat del veïnat, no només amb els subministres, sinó també. quan sigui necessari, amb operatius policials proporcionats, coordinats amb l'Ajuntament i amb els serveis socials, per evitar conductes delictives que es puguin estar produint.

En la seva intervenció, el diputat de la CUP, Vidal Aragonès, va alertar que en moments com els actuals les administracions no poden acceptar que hi hagi gent que no tingui llum de forma reiterada i constant. El diputat de la CUP va denunciar la situació a l'hora que va recordar que la multinacional Endesa ha presentat darrerament uns comptes amb beneficis multimilionaris en el que representa una contradicció evident del sistema econòmic: famílies sense llum mentre l'empresa que els hi hauria de garantir reparteix dividends estrastosfèrics. Finalment, l'advocat i diputat ha volgut ressaltar que la discussió de la resolució al Parlament mostra la feina que està fent el municipalisme transformador a través d'espais com la CUP o Guanyem, per garantir els drets bàsics a tothom.