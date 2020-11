Música

El grup Xanguito és el gran triomfador dels III Premis Enderrock de la Música Balear 2020

Amb tres guardons per votació popular com a millor artista, millor disc pop-rock i millor cançó

La gala de la tercera edició dels Premis Enderrock de la Música Balear s’ha celebrat aquest dijous 26 de novembre al Teatre Xesc Forteza de Palma. El grup de pop mestís de Bunyola Xanguito ha resultat triple premiat a Millor Artista, Millor Disc de Pop-Rock per Milions d’estrelles (U98 Music) i Millor Cançó per votació popular per “Milions d’estrelles”.



La resta de premis per votació popular a millors discos han estat per al cantador algaidí Biel Majoral amb el Premi Millor Disc de Folk per a Arasíquesí... (Ona Edicions, 2020); el compositor també bunyolí Miquel Brunet com a Millor Disc de Clàssica per a Missa del descreure (Ona Edicions, 2020); el cantautor menorquí Bep Marquès com a Millor Disc de Cançó d’Autor per a Redó (Produccions Blau, 2020); la cantautora mallorquina Sara Reus amb Por amor al arte (autoeditat, 2019) com a Millor Disc en Llengua No Catalana; l’artista mallorquí Baaldo com a Millor Disc de Músiques Urbanes per a El chico de la doble A (Produccions Blau, 2020); el pianista mallorquí Agustí Fernández com a Millor Disc de Jazz per a When Forests Dream (Sirulita Records, 2020) amb Jordina Millà.



També el bateria palmesà Tomeu Juan Fuster ha estat reconegut com a Millor Artista Revelació; i el quintet menorquí Pèl de Gall ha rebut per a “Paradís” el premi de la nova categoria de Millor Directe Confinat



Pel que fa als premis que atorga la crítica s’han lliurat el Millor Disc de l'Any a Bruixes, de Salvatge Cor (Blau Produccions, 2020); el Premi Especial del Jurat, Joana Gomila i Laia Vallés per a Paradís (Bubota, 2020); i el Millor disc revelació a A trenc d'alba (U98 Music, 2020) de Marala.



En total els Premis Enderrock a la Música Balear lliura 16 guardons repartits en les categories dels onze premis de la votació popular als millors discos i cançons de l’any i els cinc premis de la crítica, entre els quals, els reconeixements especials del Premi d’Honor a Miquela Lladó i el Premi a la Trajectòria a Llorenç Santamaria,



RECONEIXEMENTS ESPECIALS

La cantautora i poeta Miquela Lladó serà reconeguda amb el PREMI ENDERROCK D'HONOR DE LA MÚSICA BALEAR 2020. Lladó va començar a cantar el 1967 com a Miquelina Lladó, dins la Nova Cançó. Ha estat impulsora de grups referencials com Música Nostra o Siurell Elèctric, Alea i Ensemble Llull. Veu de referència de la cançó i la música tradicional dels Països Catalans.



El cantant i actor Llorenç Santamaria rebrà el PREMI ENDERROCK A LA TRAJECTÒRIA 2020, coincidint amb els 50 anys de l’inici de la seva carrera en solitari. El músic de Santa Maria del Camí va debutar amb Z-66 a finals dels anys seixanta i el 1970 va iniciar la seva carrera com a estrella de la cançó melòdica i del cinema. La seva carrera ha estat rica i diversa, com a pioner del rock balear i amb una incursió en la cançó en català

Durant la gala, s’han estrenat en directe noves cançons i també nous discos amb actuacions d’una representació actual i transversal de l’escena balear.



ACTUACIONS

El duet folk format per Joana Gomila i Laia Vallès ha iniciat la gala amb la interpretació en directe del tema “Deliris” del darrer treball Paradís (Bubota 2020). Després, durant l’acte, s’han succeït les actuacions del raper menorquí Rudymentari, qui ha presentat el tema “Ai muare” del nou disc Contracorrent (Guspira, 2020); la cantautora Maria Jaume (Premi Sona9 2019) ha tocat “Terra banyada” del seu debut Fins a maig no revisc (Bankrobber, 2020), i ha fet un duet inèdit amb el cantant de Da Souza, Lluís Cabot, autor del recent EP Fernanda (Bankrobber, 2020), amb què han estrenat la cançó conjunta “Verí de s’altra punta”; Tomeu Penya, qui prepara la sortida de Natura (Blau, 2020), ha estrenat “Calonge” acompanyat del guitarrista Toni Pastor; i per cloure l’acte Suasi i Els Electrodomèstics, que acaben de publicar Que triomfi l’amor (RGB Suports, 2020), han interpretat el senzill “Exèrcit de somiadors”.



Per segon any consecutiu, la festa de la música balear ha estat presentada per la periodista i cantant Victòria Maldi i el músic Pep Suasi. A més, també han participat en el lliuramnent dels premis les cantants Marta Elka, el bandautor Joan Toni ‘Skarabat’ i el cantant d’Anegats, Pep Àlvarez.



El lliurament de premis ha comptat amb l’assistència del tinent de batle de Cultura i de Benestar Social de l'Ajuntament de Palma, Antoni Noguera, qui ha lliurat al Premi d’Honor a Miquela Lladó, i del director de l’Institut d’Estudis Baleàrics (IEB) del Govern de les Illes Balears, Mateu Malondra, qui ha lliurat el Premi a la Trajectòria a Llorenç Santamaria, en presència també a l’escenari del director editorial del Grup Enderrock, Lluís Gendrau, a més del president de l'Obra Cultural Balear, Josep de Luis qui, amb Gendrau, ha fet els primers discursos de la gala.



L’acte s’ha pogut seguir per Enderrock.cat i també per IB3 Música en streaming amb una realització amb tres cameres a càrrec d'IB3. La gala s’emetrà posteriorment amb un resum en diferit per IB3 Televisió i Televisió de Catalunya.



Palmarès dels Premis de la Música Balear 2020 - Premis Enderrock



Premis Enderrock 2020 de la Música Balear per votació popular:

Millor artista: Xanguito

Millor artista revelació: Tomeu Juan Fuster

Millor directe confinat: Pèl de Gall per "Paradís (acústic des del confinament)"

Millor cançó: Xanguito per "Milions d'estrelles"

Millor disc de pop-rock: Milions d’estrelles (U98 Music) de Xanguito

Millor disc de músiques urbanes: El chico de la doble A (Blau Produccions) de Baaldo

Millor disc de cançó d'autor: Redó (Blau Produccions) de Bep Marquès

Millor disc de folk: Arasíquesí... (Ona Digital) de Biel Majoral

Millor disc de jazz: When Forests Dream (Sirulita Records) d’Agustí Fernández i Jordina Millà

Millor disc de clàssica: Missa del descreure (Ona Digital) de Miquel Brunet

Millor disc en llengua no catalana: Por amor al arte (autoeditat) de Sara Reus



Premis Enderrock 2020 de la Música Balear per la crítica:

Premi Enderrock d'Honor: Miquela Lladó

Premi a la Trajectòria: Llorenç Santamaria

Premi Especial del Jurat: Joana Gomila i Laia Vallés per Paradís (Bubota)

Millor disc de l'any: Bruixes (Blau Produccions) de Salvatge Cor

Millor disc revelació: A trenc d'alba (U98 Music) de Marala



Els PREMIS ENDERROCK 2020 – III PREMIS DE LA MÚSICA BALEAR són una iniciativa del Grup Enderrock, conjuntament amb l’Obra Cultural Balear, amb el suport de l’Ajuntament de Palma, a través de la Regidoria de Cultura i Benestar Social, i del Govern de les Illes Balears, per part de l'Institut d'Estudis Baleàrics i de la Direcció General de Política Lingüística, a més del patrocini d’Estrella Damm.