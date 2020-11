Sahara Occidental

El Front Polisario no renuncia a la lluita armada, però manté les portes obertes a l'diàleg

Segons informa l'agència oficial de premsa sahrauí SPS , l'Exèrcit d'Alliberament Popular Sahrauí (ELPS) va dur a terme, els dies 17 i 18 de novembre, intensos atacs contra les forces d'ocupació marroquines atrinxerats darrere de el mur de la vergonya en els Sectors de Farsia, Amgala, Smara i Bagari, causant danys considerables.

Al seu torn, el secretari de l'Ministeri de Seguretat i Documentació de la República Àrab Sahrauí Democràtica (RASD), Sidi Ugal, va afirmar, en una roda de premsa, que "el Front Polisario ja no pot tolerar més la intransigència marroquina i la incapacitat de les Nacions Unides d'imposar la seva autoritat sobre l'enemic, segueix mantenint les portes obertes però amb la decisió irreversible de reprendre la lluita armada ".

"La Missió de les Nacions Unides per al Referèndum al Sàhara Occidental (MINURSO) no només ha fracassat en la implementació dels seus compromisos estipulats en el Pla d'Arranjament de les ONU-OUA, sinó que s'ha convertit en guardià d'un alto el foc que només era part aquest pla ", ha dit, afirmant que" l'objectiu principal pel qual va ser fundat el Front Polisario és l'alliberament total del territori de la República Sahrauí i aquest objectiu és pel qual sacrificarem la nostra sang i no escatimarem cap esforç fins aconseguir-ho ".