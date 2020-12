habitatge

Concentració de la PAH al Parlament de les Illes per denunciar els desnonaments

La Plataforma d'Afectades per les Hipoteques a Mallorca ha convocat una concentració aquest dimarts 1 de desembre de 2020 al Parlament de les Illes a les 11:00h. L'objectiu es denunciar els desnonaments que s'executen diàriament per part del Govern donat el seu incompliment de garantir els drets de la ciutadania tot i la situació de crisi social, i habitacional que es va arrossegant des de la fallida del sistema financer i sanitària que es viue des del passat mes de març.

La PAH Mallorca vol denunciat la connivència dels grups polítics entre si mateixos i amb els poders financers (banca i fons voltors), els quals rere un lamentable espectacle de despropòsits demoren dia rere dia, setmana rere setmana, mes rere mes, any rere any, l'aplicació d'una llei d'habitatge que segons sembla tan sols serveis per encobrir reglamentàriament (la llei no s'aplica per la manca expressa i premeditada del desplegament reglamentari de la mateixa) els pactes amb els grans tenidors i poders financers.

"Però no contents amb això l'oposició ha de demostrar que és més amiga de les empreses de l'IBEX, dels bancs, dels fons voltors i de tot aquell que li pot proporcionar una porta giratòria per assegurar un futur als mercenaris als serveis dels Voltors Financers, que es fan dir diputats, que diuen treballar per la ciutadania, que ben escalfats i en totes les comoditats dels seus xalets, lofts i palaus, presenten esmenes sense tenir escrúpols en abocar als sectors més vulnerables de la nostra societat (aturades i aturats, padrines i padrins, discapacitades i discapacitats, i molts altres col·lectius exclosos del sistema generador de riquesa per a l'u per cent) a desnonaments sense alternativa habitacional, a quedar-se al carrer en ple hivern, a la pobresa extrema, a morir-se de fred i fam", assenyala la Plataforma

Afirma, que "Les Lleis són paper banyat. La Constitució Espanyola que s'empra com a paraigua de la "Unidad de España" però s'oblida quan es tracta de garantir els drets humans, l'Estatut d'Autonomia del qui ningú es recorda excepte quan afavoreix els interessos polítics d'uns i altres, la Llei d'Habitatge un plec de papers inútils quan després de dos anys de la seva publicació no se l'ha dotat de la reglamentació ni els recursos que li eren necessaris i imprescindibles".

Per a la Plataforma, "les institucions públiques, de tots els nivells, ens avergonyeixen, quan veiem que no importen les persones, que sols importen els vots, que no importen els drets sinó que importen els diners que s'embutxaquen, que no importa que una persona sigui vulnerable sinó que abans amb l'excusa de la "insolvència sobrevinguda" i ara "ser víctima de la crisi sanitària", deixen premeditadament al carrer, sense ajudes i desemparats als qui són més vulnerables, els qui duen sobre les seves espatlles el pes de què en volen dir estat del benestar... però sols per alguns".