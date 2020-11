Sahara Occidebtal

Augmenta la tensió després de la intervenció militar marroquina contra les protestes civils a Guerguerat

«Ordres especials aplanen cases de sahrauís. Desenes de joves han estat arrestats, maltractats i torturats per les forces d'ocupació marroquines en campanyes d'arrest a gran escala. Marroc està violant el dret internacional humanitari. La missió de l'ONU va preferir callar », ha publicat l'organització de Drets Humans Equipe Media.

A més, s'han adonat de manifestacions i protestes a Aaiun, capital de Sàhara Occidental sota control marroquí d'activistes que han exhibit banderes de la República Àrab Sahrauí Democràtica i han expressat el seu suport a la decisió de el Front Polisario de donar per trencat l'alto el foc vigent des de 1991 .

En resposta, les forces de seguretat han respost amb «contundència» i han detingut el menys a set joves, segons Equipe Media. La de dissabte va ser la segona jornada consecutiva de mobilitzacions a Aaiun.

Aquest diumenge, l'Exèrcit d'Alliberament Popular Sahrauí (ELPS) va continuar, per tercer dia consecutiu, els seus atacs i bombardeig concentrat sobre posicions i atrinxeraments dels soldats de l'exèrcit d'ocupació marroquina al llarg de l' mur, tot i els sobrevols dels seus avions de guerra i les respostes esporàdiques de la seva artilleria, segons informa Sahara Press Service en el tercer dia de confrontació.

Divendres Marroc va llançar una operació militar a la zona de Guerguerat, fronterera amb Mauritània, després de les protestes civils sahrauís i «provocacions» atribuïdes des de Rabat a el Front Polisario.

El Front Polisario considera aquesta acció com una violació de l'alto el foc de 1991 que dóna per trencat com a conseqüència i per això ha llançat diversos atacs contra llocs militars marroquins situats al llarg de el mur de separació construït pel Marroc.