Català

Vora de 31.000 signatures donen suport a la campanya "Aturem la castellanització de TV3"

La Plataforma per la Llengua ha recollit de moment 30.766 signatures per demanar a la direcció de TV3 preocupa profundament que aquest mitjà oblidi un dels principis fundacionals de la cadena: el de «difondre i promocionar la llengua catalana», tal com recull la Llei 7/2019 (que modifica la Llei 11/2007), que actualment regeix la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals. L'eslògan de campanya prou contundent "ens preocupa profundament que TV3 oblidi un dels principis fundacionals de la cadena: el de «difondre i promocionar la llengua catalana», tal com recull la Llei 7/2019 (que modifica la Llei 11/2007), que actualment regeix la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals", així com el document que se signa.

En aquest document, la Plataforma considera "cada cop hi ha més continguts emesos a la televisió pública de Catalunya que no són en català. Aquesta situació s’ha anat agreujant progressivament".

S'ha arguementa que "Aquesta deriva lingüística cap a una presència menor del català s’observa en diversos programes, com ara Polònia, APM?, FAQS o la sèrie Drama, per posar només alguns exemples. Així, sovint apareixen experts en un tema que parlen a TV3 en castellà quan hi hauria l’opció d’escollir experts d’expressió catalana. Quan no hi ha opció de tria, TV3 també ignora sistemes habituals en els mitjans de comunicació que permetrien l’ús normal del català. Un dels darrers casos greus ha estat en el programa FAQS del dissabte 11 de juliol, que, davant d’entrevistats que parlaven en castellà, no es va utilitzar la traducció simultània i la llengua emprada va ser directament el castellà". Sobre aquest puntualitza que "les intervencions que no són en català, siguin del format que siguin (entrevistes, declaracions, diàlegs…), haurien, almenys, de subtitular-se en català".

El document diu que la greu situació econòmica que passa el mitjà, no pot ser l'escusa per per abandonar la seva missió fundacional. Recorda que s’està deixant al marge el públic que no entén el castellà, com ara els habitants de la Catalunya del Nord o de l’Alguer, així com catalans que viuen a l’exterior i que no són competents en llengua castellana.

Considera que és de vital importància que torni una programació abundant i de qualitat en català per als infants i joves, de la mateixa manera que ja va existir fa uns anys. La clau és emetre continguts de qualitat i no pas introduir altres llengües a la cadena, com demostren casos d’èxit com Polseres vermelles o els doblatges de sèries d’anime japoneses, entre d’altres.