Repressió

Més de trenta persones encausades per les mobilitzacions post-sentències a Reus

Un total de 6 causes judicials imputen a més de trentena persones de Reus i n’investiga a 20 més. Més de la meitat de les persones imputades són membres de diferents organitzacions de l’Esquerra Independentista. Aquestes acusacions s’emplacen en diferents mobilitzacions, des de les denúncies per l’Operació Judes contra els CDR acusats de terrorisme fins a la publicació de les sentències del ‘judici del procés’. És per això que avui, des de l’Esquerra Independentista de Reus donen el tret de sortida a la campanya La solidaritat no és delicte.





Oriol Sales, portaveu de la campanya, ha assegurat durant un roda de premsa realitzada amb persones encausades, que “es fa palès el caràcter persecutori i assenyalador del poder judicial i els cossos policials”, de fet, el propi portaveu considera “surrealista” la macrocausa general perquè “fins i tot han imputat una noia que a la tardor vivia i treballava a l’altra punta de la península”. Per altra banda, denuncien, a més a més, que “una vegada més, és la Generalitat qui esdevé acusació particular en una de les causes, i que el mateix govern que predica patir la repressió i a la vegada crida a la mobilització, és qui exerceix aquesta mateixa persecució sobre les independentistes”, ha sentenciat Oriol Sales.





La campanya que avui presenta l’Esquerra Independentista vol ser “un clar missatge de suport a totes les encausades i un avís als que ens volen silenciar: no afluixarem fins a l’absolució de totes i cadascuna de les independentistes represaliades”, ha assegurat Carlota Vendrell, també portaveu de la campanya.