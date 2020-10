Les Crispr-cas9, el Premi Nobel i la nova raça ària

Ningú és tan probable que cregui tan poc com aquells que han començat creient massa. (Miguel de Unamuno)

El Nobel de Química de 2018 va ser atorgat a la professora Francis Arnold, de l'Institut Tecnològic de Califòrnia (CalTech), George Smith, de la Universitat de Missouri Columbia, i Gregory Winter, del Laboratori de Biologia Molecular del Consell de Recerques Mèdiques al Regne Unit, per dos treballs sobre evolució dirigida i pels seus assoliments en manipular: “l'evolució natural i la maquinària genètica de virus i bacteris, per a produir substàncies químiques amb diferents aplicacions industrials i medicinals”, segons van argumentar des del Comitè Nobel de Química.

El Premi Nobel de Química 2020, s'ha atorgat a les bioquímiques Emmanuelle Charpentier, Gerent de la Unitat Max Planck per a la Ciència dels Patògens de Berlín, i Jennifer Doudna, professora a la Universitat de Califòrnia a Berkeley a la divisió de Bioquímica, Biofísica i Biologia Estructural pel desenvolupament d'un mètode per a l'edició genètica, que permet "reescriure" el codi de la vida.

Van demostrar que podien "tallar" qualsevol molècula d'ADN en un punt determinat, la qual cosa permet modificar el codi genètic de qualsevol ésser viu, inclòs el de la nostra espècie. És el procés anomenat. “Clustered Regularly Interspaced Short Palindromic Repeats”, ja investigat pel microbiòleg de la Universitat d'Alacant, Francisco Martínez Mojica per allà els anys noranta. Aquesta tècnica denominada CRISPR permet tallar i enganxar gens a voluntat, canviar el destí escrit en l'ADN i editar qualsevol forma de vida.

Diuen que té un potencial terapèutic amb malalties tan difícils de tractar com el càncer o milers de patologies hereditàries. S'ha usat per a lliurar als porcs dels virus de l'ADN que impedeixen que els seus òrgans es puguin trasplantar a humans (i utilitzar-los per a elaborar diverses vacunes).

“Aquest descobriment, ha portat a les ciències de la vida a una nova era, i en molts aspectes, estan aportant el major dels beneficis per a la humanitat”, han afirmat des del Comitè de Química 2020.

Sabem, per la seva trajectòria històrica que l’adjudicació de premis Nobel està marcada per un cúmul d'interessos de tot ordre: polítics, econòmics, ideològics, geopolítics,... Podríem establir la hipòtesi que les pressions de les grans multinacionals de l'enginyeria genètica han tingut molt a veure tant en la concessió dels Premis del 2018 i del 2020.

Però, l'autènticament perillós, darrere d'aquests Premis de Química, resideix en el triomf de les tesis dels denominats transhumanistes, encara que vulguin disfressar-lo amb l'apel·latiu de “evolució dirigida”. Estem vivint moments històrics pel que respecta a una autèntica involució tecnocràtica, amb tints de racisme i plenament assimilada a les teories eugenèsiques.

Paral·lelament un modulat i ben elaborat discurs “pantalla”, amaga el rerefons d'una operació de llarg abast, aquest discurs es basa en la teòrica possibilitat de “curar totes les malalties”, encara que a les grans corporacions que financen tots aquests experiments, els importa un pebrot la salut de la humanitat, especialment les malalties endèmiques i fàcilment eradicables dels països pobres. Hi ha a l'horitzó grans canvis legislatius que permetran l'edició d’embrions a la carta, de moment, per a aquells que disposin de bona posició econòmica, però a resultat de la simplificació dels processos de manipulació genètica, no seria d'estranyar una gran campanya de fecundació “in vitro” i, de vacunacions massives, en les quals es podran incorporar aquelles modificacions del genoma per a aconseguir la creació d'una “raça”, les característiques de la qual desconeixem avui, o de diferents races específiques per a finalitats concretes.

I, al seu costat, el tema econòmic concretat en la concessió de patents. No és un tema nou, sinó que té una llarga trajectòria relacionada amb la transferència de rendes des del públic al privat. Concretament universitats finançades a través de pressupostos públics, poden patentar els resultats de les seves recerques. Ja en 1972, un metge de la Stanford University, Stanley Cohen, i un bioquímic de la University of Califòrnia a San Francisco, Herbert Boyer, van desenvolupar la tècnica de recombinació d'ADN, i a través del Programa de Comercialització de Tecnologia de la Stanford University, van sol·licitar les patents que van ser concedides el 2 desembre de 1980 (Patent No. 4,237,224), i el 28 d'agost de 1984 (Patent No. 4,468,464), i el 26 abril de 1988 (Patent No. 4,740,470). Les 3 patents van expirar el 2 de desembre de 1997. Des de 1980 fins a 1997 es van vendre llicències a 468 empreses, i es van comercialitzar milers de productes amb una xifra de negoci de 35.000 milions de dòlars, les arques de les Universitats de Stanford i de Califòrnia van ingressar 225 milions.

El tractament d'aquesta patent, ha servit de referència per a totes les que han vingut després, en biotecnologia i en altres sectors.

L'any fiscal de 2007, als Estats Units, els majors beneficis gràcies a la llicència de patents, els van obtenir les següents universitats: Nova York University (791.2 milions), Columbia University (135.6 milions), The University of Califòrnia system (97.6 milions), Northwestern University (85 milions), i Wake Forest University (71.2 milions) (https://francis.naukas.com/2009/03/24/las-patentes-como-fuente-de-financiacion-de-las-universidades/)

A Espanya, la Llei de Reforma Universitària de 1983 va regular les relacions entre universitats i empreses, i va donar lloc a la creació de les oficines de transferència tecnològica de les universitats. La Fundació Bosch i Gimpera, va ser la primera, vinculada a la Universitat de Barcelona, ara totes les universitats tenen un mecanisme de promoció de la tecnologia i la creació d'empreses a partir d'invents dels seu professorat.

Emmanuelle Charpentier i Jennifer Doudna, el 25 de maig de 2012, van presentar la seva primera sol·licitud de patent. En l'actualitat, aquesta sol·licitud de patent ja està concedida en l'Oficina de Patents Europea, d’Estats Units, xinesa i japonesa. Pocs mesos després, concretament el 12 de desembre de 2012, un altre grup d'investigadors liderat per Feng Zhang presentaria una sol·licitud de patent dirigida essencialment al mateix mètode CRISPR/Cas9, però posat en pràctica en cèl·lules eucariotes.

L'element clau d'aquestes patents, i el punt de discòrdia entre els dos consorcis principals, és la distinció entre procariotes i eucariotes. On es llegeix «eucariotes» cal entendre «mamífers» i, més concretament, «humans» i la possibilitat d'editar-los.

En 2012, Jennifer Doudna i Emmanuelle Charpentier van publicar en la revista Science un article titulat "A programmable dual-RNA-guided DNA endonuclease in adaptive bacterial immunity". En ell plantejaven la utilització d'una espècie de ‘tisores moleculars’ capaces de tallar, enganxar i editar l'ADN.

Abans de la invenció d'aquesta tècnica, s'havien desenvolupat també noves tècniques d'edició del genoma, com les ZFN (zinc-finger nucleases), les TALIN (transcription activator-like effector nucleases) però, argumenta l'Acadèmia Sueca de Ciències, que l'edició genètica era un treball lent, difícil i, a vegades, impossible. No obstant això, l'ús de la tècnica CRISPR-Cas permet canviar “el codi de la vida”, en tan sols unes setmanes. “Aquesta eina genètica té un enorme potencial. No sols ha revolucionat la ciència bàsica, sinó que també ha donat lloc a assajos innovadors que es traduiran en tractaments mèdics trencadors”, ha anunciat Claes Gustafsson, president del Comitè Nobel de Química el 2020 per a justificar la designació. “Es tracta d'un experiment de gran impacte en la comunitat científica: van reprogramar les tisores genètiques perquè aquestes poguessin emprar-se en qualsevol organisme. En la seva forma natural, les tisores reconeixen l'ADN dels virus, però Charpentier i Doudna van demostrar que podien controlar-se per a "tallar" qualsevol molècula d'ADN en un punt determinat, la qual cosa permet modificar el codi genètic de qualsevol ésser viu, inclòs el de la nostra espècie”.

El suport de l'Acadèmia Sueca de Ciències, a una de les dues parts en litigi pel tema de les patents, deixant fora del Premi a una de les parts, posa en evidència els interessos econòmics que s'amaguen darrere del Premi Nobel.

La situació als EUA és, de bloqueig mutu: d'una banda, el grup Zhang no pot sortir al mercat amb el seu mètode eucariota, perquè infringiria la patent de Charpentier i Doudna que protegeix el mètode CRISPR/Cas9 de manera general; i d'altra banda, Charpentier i Doudna, no poden comercialitzar la seva invenció en cèl·lules eucariotes (cèl·lules a priori de màxim interès comercial), atès que infringirien la patent de Zhang. Aquest tipus de situació no és inusual i s’acostuma a resoldre mitjançant les llicències creuades, és a dir, per un acord en el qual totes dues parts es comprometen a no endegar cap plet per infracció de patent, i així poder repartir-se totes dues parts els beneficis econòmics. Una situació semblant al conflicte d’interessos dels anys vuitanta sobre el VIH, que van portar a un enfrontament entre França i els Estats Units, resolent-se mitjançant uns acords de tipus econòmic, encara que el Premi Nobel en aquella ocasió va ser lliurat a Luc Montagnier, deixant de costat a Robert Gallo.

David Cameron, portaveu del grup Zhang, va anunciar que: “És hora que totes les institucions vagin més enllà del litigi i treballin juntes per a garantir un accés ampli i obert a aquesta tecnologia transformadora […]. El millor per a tothom és que les parts arribin a una solució”.

El 12 de juliol 2017 la revista britànica Nature, en un treball rebut el 22 d'agost de 2016, publicava que investigadors de la Universitat d’ Harvard van modificar el genoma d'un grup de bacteris, per mitjà de la tècnica talla-enganxa genètic reeixnit amb la tècnica CRISPR, i Edites Medicine, una start up de 43 milions de dòlars, cerca desenvolupar tractaments que usin CRISPR-Cas9, per a fer edicions des de parells de bases específiques, fins a segments més grans d'ADN.

Segons investigadors de l’Institut Wellcome Sanger d’ Anglaterra, advertien que l'edició genètica pot arribar a mutacions no directament relacionades amb el lloc d'edició del genoma. La complexitat i la interrelació entre gens editats i no editats podria afectar la salut de persones amb gens editats. En la monografia, el fenotip revolucionari (The revolutionary phenotype), el neuròleg canadenc Jean-François Gariépy desenvolupa una teoria basada en la Hipòtesi del món d'ARN en el qual, l'edició del genoma humà podria arribar a un reemplaçament de la reproducció biològica. En lloc de la reproducció biològica, podria formar-se una reproducció controlada per científics, emprant programes informàtics per a complir els desitjos dels pares, triant una edició genètica pels seus fills.

El 27 de maig de 2017 en la revista Nature, va aparèixer un article que demostrava com a partir d'una recerca realitzada pels investigadors de Stanford, la Universitat de Iowa i Colòmbia, Kellie A Schaefer , Wen-Hsuan Wu , Diana F Colgan , Stephen H Tsang , Alexander G Bassuk i Vinit B Mahajan que aquest tipus d'enginyeria genètica pot generar centenars de mutacions aleatòries no esperades. (Wu, WH i col. La reparació de CRISPR revela una mutació causal en un model preclínic de retinitis pigmentosa. Mol. El r. 24 , 1388-1394 (2016). Koo, T., Lee, J. & Kim, JS Mesurament i reducció d'activitats fora de l'objectiu de nucleases programables, inclòs CRISPR – Cas9. Mol. Cells 38 , 475–481 (2015). («Unexpected mutations after CRISPR–Cas9 editing in vivo». Nature Methods.)

La notícia va fer caure en picat les accions d'empreses com Editas i CRISPR Therapeutics.

L'endemà passat d'aquesta publicació, en un blog personal de la revista Science es publicà un comentari, (no un article científic) que posa en dubte la veracitat d'aquest estudi crític (Blog de Derek, Lowe (31 de maig de 2017). «Trouble with CRISPR? Maybe, But Maybe Not». Science. ) A continuació , Nature publica una nota, en la qual es retracta per a mantenir la precisió del registre científic. Stephen H Tsang i Wen-Hsuan Wu, estan d'acord amb la retractació. Però Kellie A Schaefer, Diana F Colgan, Alexander G Bassuk i Vinit B Mahajan no estan d'acord amb la retractació i mantenen, mentre no es demostri el contrari, la validesa de les seves recerques.

El novembre de 2018 va aparèixer la notícia: un científic xinès va anunciar que havia creat els primers humans editats genèticament. He Jiankui i el seu equip del laboratori de genètica en la Universitat de Ciència i Tecnologia del Sud en Shenzen, van desactivar un sol gen amb l'eina d'edició de gens CRISPR i van crear els primers humans editats genèticament. Encara que el novembre de 2019, una sentència judicial que ho condemnava a ell, i dos dels seus col·laboradors a tres anys de presó, una important multa, i la inhabilitació a perpetuïtat per a exercir la medicina. El motiu va ser que havien infringit les lleis existents en aquest moment sobre aquest tema.

Estem davant un esperpent: Es premia internacionalment a qui dissenya i construeix una arma de destrucció massiva, i es condemna a qui l'usa. Contradicció. Per què? Senzillament falten les “lleis”, i aquestes lleis estan subjectes a una infinitat d'interessos econòmics, polítics i ideològics, la qual cosa no vol dir que no s'estiguin elaborant i negociant solapadament.

Es pot modificar el genoma en embrions, però no (de moment) inserir-los en úters. Aleshores la pregunta: Si no hi ha la perspectiva d'utilitat, quin sentit tenen els premis i les patents per una tècnica que no es pot aplicar ?

És el súmmum del cinisme científic, legislatiu i polític.

La Segona Cimera Internacional sobre l'Edició del Genoma Humà, celebrada a Hong Kong el novembre de 2018, diu: “els riscos són massa grans per a permetre assajos clínics d'edició de la línia germinal humana [espermatozoides, òvuls i embrions] en aquest moment”.

Però l'expert en genètica de la Universitat Harvard George Church té en el seu web una llista de possibles edicions que podrien augmentar la massa muscular, donar més solidesa als ossos, retardar l'envelliment, donar immunitat o aportar més capacitat de combatre alguns virus. Si aquestes intervencions s'arriben a materialitzar amb èxit, hi ha un segon pas: crear humans millorats. (https://elpais.com/elpais/2019/12/30/ciencia/1577710962_002091.html)

CRISPR podria garantir que els bebès de disseny ja no continuïn sent una utopia. Amb la seva ajuda, els pares podran triar les característiques dels seus fills, (color d'ulls, grandària, intel·ligència, força corporal i molt més) d'acord amb els seus desitjos. A més, les persones genèticament optimitzades, aviat podrien ser clarament superiors a les "persones normals" cognitivament i físicament. Estaríem amb la reproducció genètica artificial. Estaríem davant la producció industrial d'una nova raça ària: el somni d'Hitler.

“Els sistemes CRISPR d'edició genètica també poden emprar-se com a arma per a lluitar contra la infecció pel coronavirus, diuen. El 2018 es va identificar una nucleasa, Cas13d, que era capaç de tallar molècules d'ARN de manera específica, sense embogir després, gràcies a l'acció de petites guies d'ARN que li dictaven quines molècules d'ARN havia de tallar. Enguany, després d'alguna proposta teòrica sobre aquest tema, uns investigadors van aconseguir demostrar, en cèl·lules humanes en cultiu, que la nucleasa Cas13d era capaç d'atacar i degradar el genoma del coronavirus, convertint-se en una tisora curativa, que van batejar amb el suggeridor nom de PAC-MAN (recordant el famós joc d'ordinador que a Espanya vam conèixer com menja cocos). (https://theconversation.com/crispr-tambien-sirve-para-detectar-y-atacar-al-coronavirus-137518)

S'han patentat ja “tests” basats en el sistema CRISPR per a detectar el SARS-Cov-2, el que pot representar una afluència de milers de milions per als propietaris de les diferents patents.

OMS, Pandèmia, Premi Nobel, milers de milions de beneficis, i un futur gens falaguer per a la humanitat que vulgui seguir sent humana.