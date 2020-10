La primera trobada de veïns, entitats i consistori a Fornells de la Selva posa en marxa la taula de treball Covid 19

Fornells de la Selva engega la Taula de treball Covid 19 per fer front a totes les preocupacions, problemàtiques i complicacions que la pandèmia ha portat i pot portar a la localitat amb la finalitat d’anticipar-se, donar resposta i trobar projectes que vetllin per bé comú.

Aquest darrer dijous una vintena de veïns, teixit associatiu i consistori van fer la primera trobada de la taula de treball al vestíbul de la Sitja, on es va fer la presentació del projecte i posteriorment es va obrir un torn de paraula on tothom va poder deixar els seus neguits i les seves propostes.

L’Alcaldessa de Fornells de la Selva, Sònia Gràcia de Junt per Fornells, va obrir la Taula de treball agraint la presència i la implicació de la gent del poble i recordant que la Taula de treball Covid 19 era fruit d’una proposta del grup a l’oposició, Independents per Fornells, que va presentar una moció d’aquest projecte a ple i va ser aprovat per unanimitat.

Gerard Prat, regidor de l’oposició d’IPF va explicar en què consistia el projecte, basat en assemblees conjuntes per fer pluja d’idees i posteriorment treballar-les en comissions per gestionar-les fins a la seva projecció, aquestes comissions estaran formades per 5 membres de l’assemblea de la taula treball i un regidor del consistori. En un principi es proposen les comissions per regidories però podran variar depenent dels temes proposats a la Taula.

Algunes de les propostes que van sortir de la primera trobada van ser la creació d’un Consell d’infants, Borses de treball per a joves i aturats, obertura d’espais d’estudi a joves universitaris, creació d’horts solidaris, voluntariat per joves per donar atenció a les necessitats de la gent gran de poble, entre d’altres.

Els assistents van remarcar la necessitat de crear sinergies generacionals i la implicació de tots en temes socials per al bé comú.

Totes les actes de la Taula seran publicades a la pàgina web de l’Ajuntament de Fornells i enviades per correu electrònic als assistents de les assemblees i comissions.

Els assistents es van emplaçar de nou en un termini màxim de dos mesos recordant que les trobades es faran seguint els protocols i plans de contingències vigents de la Covid 19 i amb inscripció prèvia.