Covid-19

La Intersindical-CSC exigeix que la petició de teletreball massiu i tancament de les universitats s'acompanyi de mesures per fer-lo efectiu

Davant l’anunci del secretari de Salut Pública de la Generalitat de Catalunya Josep Ma. Argimon, en cap de setmana i en un programa de ràdio, proposant classes virtuals a la universitat i el teletreball al màxim de centres laborals del país, la Intersindical-CSC considera imprescindible extremar les mesures i executar de manera immediata els mecanismes per aplicar-les.

Ara bé, des de la Intersindical-CSC es considera que aquestes mesures han d’anar acompanyades de plans de contingència adequats als diferents sectors per tal d’assolir l’objectiu principal, que no és altre que evitar que la segona onada de la Covid tingui les greus afectacions de la primera, abans de l’estiu.

El teletreball s’ha demostrat que és una modalitat de treball eficient per minimitzar el nombre de contagis i, per tant, cal utilitzar aquest mecanisme de manera general.

En el marc de les competències de l’estat cal tornar a exigir l’aprovació d’un permís retribuït no recuperable no vinculat a estats excepcionals però sí a mesures que s’aprovin des de la Generalitat de Catalunya per a aquell personal no essencial que no pot dur a terme les seves tasques en modalitat de teletreball.

També cal l’aprovació del permís retribuït no recuperable en cas de persones que han de tenir cura de persones a càrrec que estiguin confinades, ja sigui per haver donat positiu en proves, per formar part d’un grup de proximitat, però també mentre es fa un confinament preventiu en espera de resultats de proves.

Cal que la Generalitat de Catalunya estableixi els mecanismes necessaris per tenir informació relacionada amb l’exercici del teletreball en els centres laborals, obtenint dades sobre el personal essencial que, necessàriament, ha de dur a terme les seves funcions en modalitat presencial, amb les mesures preventives per assegurar la salut dels treballadores i treballadores; el personal, essencial i no essencial, que pot dur a terme les seves funcions en modalitat de teletreball i el personal no essencial que no pot dur a terme les seves funcions en modalitat de teletreball i que ha d’anar a treballar. Aquesta informació ha de servir per obligar a les empreses a complir les recomanacions de teletreball d’una manera més immediata i efectiva.

Cal també major transparència amb les dades d’afectació del coronavirus en els centres de treball. És imprescindible conèixer les dades dels contagis que tenen lloc en l’àmbit laboral, desagregades a nivell territorial, de sexe, edat i tipus de feina, per dotar de majors eines als sindicats per actuar en aquells sectors que, per la tipologia de feina o per la manca de prevenció, actuen com a focus d’infecció.

En relació al personal públic cal que la Generalitat derogui el decret que fa uns mesos va aprovar sobre la modalitat de teletreball, donat que és una eina confusa. Tanmateix cal un pla de contingència nou, tenint en compte els diversos tipus de llocs de treball. Tanmateix, la Generalitat de Catalunya, amb les entitats municipalistes, les diputacions i els principals ajuntaments cal que duguin a terme mesures coordinades per a establir el teletreball com a modalitat principal de prestació de serveis. Cal una negociació global en el marc de totes les administracions catalanes.

En el marc de les universitats, s’exigeix el tancament immediat de les universitats, oferint la formació corresponent en modalitat virtual, garantint que tant el professorat com l’alumnat tinguin les eines necessàries per fer-ho possible.

En definitiva, l’eficiència del teletreball com a eina per lluitar contra la pandèmia només serà real si es dota de mecanismes i mesures suficients per garantir la protecció i la prevenció de la salut de les persones, sense que això comporti una pèrdua de drets en l’àmbit laboral que precaritzi, encara més, a les persones treballadores. Cal que s'apliquin mesures efectives en tots els sectors per garantir els drets laborals i el dret a la salut de la classe treballadora.

La Intersindical-CSC és molt crítica amb la manca de preocupació mostrada davant l’afectació de la Covid als centres de treball, essent com són un dels punts d’impacte del coronavirus durant l’últim mes i mig. L’única mesura concreta, a banda de les crides inconcretes al teletreball, ha estat una reunió aquest dilluns de la Generalitat amb CCOO, UGT, Foment i Pimec, l’únic acord de la qual ha estat -segons el comunicat emès pels actors implicats- la convocatòria de reunions del Consell de Relacions Laborals, de la Comissió de Seguiment del Diàleg Social i del Consell del Diàleg Social. Una paròdia perfecta del que suposa el model de concertació social català, basat en moltes reunions i fotografies i limitadíssimes decisions efectives.