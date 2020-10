Sanitat Pública

La CUP Tarragona crida a sumar-se a la mobilització veïnal per un increment de recursos al CAP Jaume I

La CUP Tarragona insisteix en la necessitat d’enfortir i millorar l’Atenció Primària, així ho van expressar el darrer Consell Plenari on van presentar una moció amb el mateix títol, aprovada amb l’única abstenció del PP. La consellera Laia Estrada remarca que “les treballadores van desbordades i les usuàries estan patint, les protestes veïnals i de les professionals estan totalment justificades i cal anar a una”.

Per aquest motiu les cupaires encoratgen els veïns i veïnes a participar a la concentració que tindrà lloc el proper dimarts 3 de novembre, a les 18h, davant del CAP Jaume I per denunciar les mancances en el servei i exigir al CATSalut que prengui les mesures adients que permetin una millor qualitat del servei. La convocatòria està organitzada pel Grup de Treball en Defensa de la Sanitat Pública juntament amb les Associacions de Veïns del Serrallo, Veïns Tarragona Centre, Veïns del Port, Veïns Verge del Carme i Federació Segle XXI. En el mateix sentit, la CUP també anima a participar al tall de la T-11 organitzat per les diferents associacions de veïns i veïnes de Ponent, el proper dissabte 31 d’octubre a les 17h.

Durant les darreres setmanes el Grup de Treball en Defensa de la Sanitat Pública ha recollit i entregat als Serveis Territorials del Departament de Salut de la Generalitat mig centenar de reclamacions que evidencien la vulneració dels drets dels usuaris i usuàries principalment als CAP de Bonavista, La Granja i Jaume I. La CUP argumenta que l’augment de recursos és un reivindicació que adrecen a la gestió política que s’està duent a terme des de fa anys i que ha de ser “una lluita compartida entre usuàries i treballadores”.