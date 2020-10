Covid-19

La CUP Priorat denuncia la gestió del brot de la residència Les Vinyes de Falset

Des de fa unes setmanes, un important brot descontrolat de COVID-19 afecta la residència les Vinyes de Falset. Segons les últimes dades oficials, que són de la setmana passada, el brot afecta 103 persones, 86 residents i 17 treballadors, tot i que ens consta que aquestes xifres són molt més elevades i que almenys ja s'han produït 25 defuncions.

És davant d’aquesta situació que volem denunciar que, tal com ens han fet saber fonts del sindicat CATAC, des de l’inici de la pandèmia no s’està fent una gestió correcta en aquesta residència propietat de l’empresa “Bastón de oro”.

La manca de material i de personal han contribuït a que el focus aparegut a la residència fos de grans dimensions i davant d’això cal recordar que el Priorat té un elevat percentatge de població envellida, i per tant de risc, que no pot arriscar-se a un major descontrol de la pandèmia. Fins i tot, segons les mateixes fonts no s’han seguit els protocols que se’ls va indicar per contenir el brot, i el pla de contingència decretat per la Generalitat el mes de juliol no s’ha complert en cap moment.

També cal destacar la manca d’informació cap als familiars dels residents, ja que en un bon nombre de casos ha arribat tard i malament.

De fet, l'actual situació no es fruit exclusivament de la pandèmia provocada pel COVID-19 des del març d'aquest any, i demostra la mala gestió de l'empresa responsable de la residència durant anys, amb càrregues de treball excessives a les persones treballadores i falta de mitjans per donar un servei òptim als residents.

Des de la CUP Priorat defensem que una residència ha de ser un servei públic, on el benestar i dignitat de les persones grans sigui la prioritat. La mercantilització que imposen aquest tipus d'empreses acaben convertint les tasques de cures i d'acompanyament en un simple negoci. Cal repensar el model assistencial actual i encaminar-lo cap a un model públic i de qualitat, al qual pugui accedir tothom.

Davant d’aquesta situació, la CUP Priorat i el Grup de Salut de l’organització demanem que el Departament de Salut i l’ICS posin fi a una gestió indigna i perillosa. És necessaria una intervenció immediata de la residència Les Vinyes per l’opacitat de les seves actuacions, la manca de condicions laborals i de recursos adequats, cosa que dificulta les cures i l’incompliment de les normes higièniques i de seguretat bàsiques en situació de pandèmia, fet que suposa que els usuaris del centre no estiguin rebent l’atenció amb la professionalitat i dignitat necessària.