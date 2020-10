en defensa del territori

La CUP denuncia el doble discurs d'ERC amb els transvasaments de l’Ebre

Avui al Parlament de Catalunya, ERC ha portat una moció sobre la importància del Delta de l'Ebre per al sector primari. Si bé la CUP està d'acord en el fons de la moció i hi votarà a favor, no entén per què no s’ha acceptat cap de les dues esmenes d'addició proposades per la CUP-CC i que reflecteixen les demandes de la Plataforma en Defensa de l’Ebre (PDE). Per una banda, es demanava incloure en la moció el rebuig al transvasament a la Conca de Barberà, que tal com ja ha denunciat la PDE, obre la porta a nous transvasaments cap a Barcelona, i per una altra, exigia un pla de retorn de cabals del transvasament a Tarragona i la dissolució del CAT.

Ambdós esmenes estan totalment alineades amb el sentit de la moció, ja que el transvasament a Tarragona i la seua ampliació a la Conca de Barberà, també afecten el Delta i per tant, també al sector primari. Per tant, els anticapitalistes entenen que ERC no ha acceptat les dues esmenes de la CUP-CC perquè no vol afrontar un dels problemes que té el Delta que són els transvasaments que no deixen arribar més aigua a la desembocadura i rebutja posar damunt de la taula mesures més ambicioses que anirien a l'arrel del problema, els cabals i l'arribada de sediments. També troben a faltar i denuncien la falta de coherència d'ERC en no mantenir el mateix discurs a l'Ebre que a la resta de principat, i en ser capaços de defensar la protecció del Delta alhora que voten en contra de mesures que avançarien cap a una protecció real d'aquest. Recorden els vots en contra de totes les diputades, incloses les ebrenques, a la PR que va presentar la CUP-CC en el debat de política general el passat 18 de setembre.

Este fet és molt greu perquè desatén demandes del moviment social, la PDE, i de la comunitat científica que reclamen acabar amb els transvasaments, una mesura imprescindible per tal d'assegurar la supervivència de l'Ebre i del Delta.

Denuncien també, que tres dels quatre parlamentaris de les Terres de l'Ebre, formen part d'ERC i per tant, desatenen les demandes del territori fent visible un greuge comparatiu en funció dels seus interessos. Davant estos fets, la CUP, no només a nivell ebrenc sinó també a nivell nacional, continuarà treballant i reclamant el retorn dels cabals transvasats a Tarragona i la dissolució del CAT perquè defensant el riu Ebre, també defensa el Siurana, el Sénia, el Ter, el Segre i la resta de rius del país.