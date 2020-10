La CUP Mollet ha instat avui l’ajuntament a reclamar a les autoritats sanitàries una campanya de cribatge massiu amb tests per detectar els casos positius i els contactes propers a la ciutat.

L’assemblea de l’esquerra independentista molletana, ha fet una crida al compromís social de lluita contra la pandèmia del COVID-19 per frenar aquesta segona onada que comença a agreujar-se i a mostrat la seva solidaritat amb totes aquelles mesures amb criteri objectiu sanitari que protegeixin el dret a la salut de la nostra població.

En aquest sentit, Marc Compte, portaveu de la CUP Mollet ha qüestionat la darrera operació de tests COVID-19 efectuada a Mollet que va consistir en tan sols 250 proves i l’ha qualificada de “simple operació de propaganda amb escassa utilitat sanitària”.

Compte ha assenyalat que “si realment volem frenar l’avanç del virus a la nostra ciutat, més que restriccions molt qüestionables, és imprescindible el compromís cívic dels molletans i les molletanes i una campanya de cribatge realment massiva amb milers de tests per poder detectar i confinar, els casos positius i els seus contactes”.

“Per això és imprescindible dotar els serveis d’atenció primària de la ciutat dels recursos humans i tècnics per poder abastar aquest servi sobreafegit a la seva tasca i acabar amb el col·lapse que malgrat el seu fantàstic esforç pateixen els professionals d’aquests serveis a la nostra ciutat”, ha reblat el portaveu cupaire.

La CUP Mollet ha mostrat també el seu rebuig “a la crida a la delació efectuada avui pel nou Conseller d’Interior, Miquel Sàmper, perquè són més pròpies d’un règim totalitari que d’un de presumptament democràtic i perquè l’administració no pot derivar als ciutadans l’acompliment de les seves responsabilitats”.

La formació independentista també ha expressat els seus dubtes “sobre l’efectivitat i la manca de base científica d’algunes de les mesures preses pel Govern de la Generalitat, com és el cas del nou tancament d’establiments de restauració, perquè una gran majoria han fet un gran esforç per afrontar la lluita contra la pandèmia i el seu tancament indiscriminat resulta un greuge molt greu quan es mantenen sense restriccions altres serveis molt més massificats com els transports”.

Per a la CUP Mollet, “el tancament de bars i restaurants sense mesures de rescat social deixa a la intempèrie a milers de treballadores directes i indirectes. De de cambreres a netejadores i proveïdor d’aliments i de de productes de proximitat. Calen mesures per a la vegades que contenim els rebrots s’asseguri la vida d’aquells que depenen del petit teixit comercial, com la suspensió del pagament d’hipoteques i lloguers, subministraments, quotes d’autònoms, etc”.