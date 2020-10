La CUP comença a debatre el seu pla dacció de cara a les eleccions

La CUP ha celebrat aquest dissabte la primera jornada dels Nodes: debats d’Unitat Popular on es presenta i es debat la proposta política amb què la formació es presentarà a les eleccions autonòmiques del 14 de febrer. Més de 400 militants i representants de diverses organitzacions territorials participen telemàticament dels 40 debats organitzats avui dissabte i 120 als dotze espais de debat de demà.

La proposta política que es presenta aquest cap de setmana és fruit d’una feina intensiva dels darrers mesos, que parteix dels aprenentatges dels darrers anys i de l'anàlisi de la situació actual, i que té com a objectiu esdevenir una guia clara i sensata per fer front a la triple crisi social, econòmica i política i revertir el cicle de deteriorament institucional que ha viscut el país amb el govern de JxCat i ERC.

La CUP vol ser doncs un agent imprescindible per avançar en el procés d’independència i condicionar la política institucional a partir de fites concretes. Consideren que és necessària una estratègia que permeti fer efectiu l’exercici del dret a l’autodeterminació, que compti amb la majoria d’agents polítics i socials d’aquest país per anar “més enllà i amb les lliçons apreses” del que va passar l’any 2017. Així, la formació s’ha posat el repte d’evitar que el cicle polític que s’obrirà a partir del 14 de febrer sigui un “cicle perdut” i volen “aturar la caiguda lliure” en el que ha entrat el moviment independentista.

Aquesta proposta de programa doncs s’encamina a establir les bases concretes perquè sigui possible una transformació social i productiva que cada cop esdevé més necessària. Lluny de les polítiques simbòliques que han caracteritzat el cicle de “la nova política”, la Candidatura planteja un conjunt de canvis orientats a una organització social indestriable de les necessitats com a poble. Per aquest motiu, consideren que és necessari un canvi radical del model econòmic públic, per tal que aquest es dirigeixi a satisfer les necessitats socials, econòmiques i culturals de manera universal.

Amb l’objectiu d’empènyer altres forces polítiques per avançar es plantegen una bateria de línies i espais de treball que es basen en l’acció des del municipalisme, en l’activitat legislativa i la desobediència al poder judicial espanyol, a la promoció d’iniciatives del món cultural, econòmic i social que s’enfrontin a l’Estat. En aquest sentit, es considera prioritària tant la construcció nacional a través de Països Catalans 2030, com el treball internacional que permeti teixir aliances de solidaritat amb diferents agents polítics. Sempre amb la clara voluntat d’assegurar que la futura república es construeixi en clau social i afrontant la crisi agreujada per la Covid-19 fent efectiva una proposta en clau de país, basada en el feminisme i l’ecologisme com a eixos principals i indestriables.

Un cop finalitzats els Debats d’Unitat Popular, Nodes, iniciarà el procés d’elaboració, debat i votació de les esmenes entre la militància i les organitzacions participants també de forma telemàtica i finalitzarà l’11 de novembre.

Paral·lelament, el proper 5 de novembre la CUP presentarà de forma pública en una conferència política el seu pla d’acció de cara a les eleccions autonòmiques.