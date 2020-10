L'STEi fa arribar el seu escalf a tota la comunitat educativa de l’IES Felanitx, assetjada per l’extrema dreta

El sindicat exigeix als totalitaris que treguin les mans dels centres educatius i defensa els mecanismes de foment de la convivència que s’hi treballen i rebutja que l’extrema dreta s’interposi en el funcionament dels centres educatius.

Aquesta setmana, la secció local de Felanitx del partit ultranacionalista VOX ha pretès intervenir en el funcionament ordinari de l’IES Felanitx, arran d’una pancarta que el Sindicat d’Estudiants dels Països Catalans havia penjat a l’institut, en el marc de la commemoració del Primer d’Octubre i amb el coneixement de l’equip directiu.

El sindicat denuncia que la ultradreta ataca la llibertat d’expressió i la convivència als centres, i fa una crida a la Conselleria d’Educació perquè centri tots els seus esforços a fer front a la pandèmia i no a fer despenjar pancartes en què les organitzacions dels estudiants expressen les seves opinions, en l’àmbit de la llibertat d’expressió en l’entorn escolar. També reclama que l’extrema dreta tregui les mans del sistema educatiu de les Illes Balears.

L’STEI Intersindical vol agrair a l’IES Felanitx que gestionàs la petició del col·lectiu estudiantil des de l’eficiència i el respecte dels drets i les llibertats. Els centres educatius tenen mecanismes que regulen la convivència i no necessiten extremistes que els diguin com han de fer les coses. És al contrari: l’STEI Intersindical demana més democràcia interna als centres. S’ha demostrat que com més participades són les decisions, més acceptades són per part de la comunitat.

El sindicat remarca que "Les idees no es poden empresonar. I els centres educatius se saben organitzar perfectament".