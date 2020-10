Covid-19

L’oposició de Badalona demana la dimissió de la regidora de seguretat i forçarà un ple per la situació de la Guàrdia Urbana

Aquesta tarda representants del PSC, GBeC, ERC-Avancem MES, ECP i JxCat han realitzat una roda de premsa conjunta en que han anunciat que forçarien un ple extraordinari i demanarien la dimissió de la regidora de seguretat i la reprovació de Xavier Garcia Albiol.

Els grups de l’oposició consideren que la situació en que es troba el cos de Guàrdia Urbana de Badalona és precaria i insostenible, i exigeixen la dimissió de la regidora de seguretat Irene González per negligència i forçaran un ple extraordinari per votar-ho, i per reprovar l’alcalde Garcia Albiol. Afirmen que la regidora ha posat en risc la integritat del cos de policia municipal, dels seus agents i ha mentit sobre els protocols de contenció del virus, enfrontant-se als sindicats policials. Això se suma a les polèmiques per les promeses de reforç del cos i la opacitat amb la que ha tractat la situació.

Dilluns el Sindicat de Funcionaris Policials, FEPOL denunciava un brot de COVID-19 a la plantilla de la Guàrdia Urbana de Badalona. Dimarts, després de la pressió dels altres grups polítics, la regidora de seguretat admetia que es confirmaven 17 casos positius. Els sindicats policials a més, alertaven que no tenen un protocol de contenció del virus, i negaven la versió del govern municipal.

A dia d’avui, diverses fonts confirmen que es podria tractar de 21 agents els infectats i 23 més confinats, sumats als agents de baixa per altres causes que rondarien els 60. Tots els grups de l’oposició coincideixen que consideren alarmant que més d’un quart de la plantilla estigui fora de servei, i encara més que la regidora Irene González no hagi informat degudament de la situació. Han afirmat que en aquesta situació, el govern municipal i concretament la regidora, han posat en perill la ciutadania de Badalona, i per això ha de dimitir.