Sobiranisme

L'ASM denuncia una operació de Madrid per desembarcar militars espanyols a les policies locals

L'Assemblea Sobiranista de Mallorca (ASM) ha denunciat una operació de l'Estat espanyol per desembarcar militars a les policies locals, que ha quedat en evidència arran de la desesperació dels ajuntaments mallorquins per la manca d'agents.

El 24 de juny de l'any passat, el president de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) i el Ministerio de Defensa van subscriure un conveni pel qual els ajuntaments poden reservar un 20% de places de policia local a personal militar, a causa de la necessitat de Madrid de col·locar els soldats que han d'abandonar l'exèrcit perquè arriben als 45 anys sense haver promocionat. Segons les associacions de militars de Tropa i Marineria hi ha més 75.000 soldats en aquesta situació que els propers anys, si no troben feina, tindran dret a una assignació d'uns 7.500 euros anuals fins que en facin 65. Es calcula que el cost per al Ministerio de Defensa seria d'uns 10.000 milions.

Els ajuntaments de Mallorca, davant la manca de policies i la necessitat de frenar la delinqüència d'importació que assola la Part Forana, ara es plantegen recórrer a aquest 20% de places, que no es veuen afectades per les restriccions de la llei Montoro-Montero. És a dir que els batles es veuen empesos a contractar militars de 45 anys, rebotats de l'exèrcit, perquè Madrid s'apropia dels romanents municipals i els impedeix gastar, i perquè el Govern balear no treu places a concurs perquè està sotmès a un espoli fiscal sistemàtic del 14,20% del PIB, xifra reconeguda pel Ministerio de Hacienda, i té la caixa buida. Un espoli que entre altres efectes negatius ens deixa a la cua de les comunitats autònomes en nombre de funcionaris, juntament amb Catalunya i el País Valencià.

El desembarcament de militars a les policies locals, per altra banda, pot donar lloc a greus disfuncions si desconeixen la llengua i la cultura de Mallorca, cosa altament probable si ens atenem a la coneguda hostilitat de l'exèrcit espanyol contra la llengua catalana, totalment marginada i prohibida dins els seus quarters. L'ASM reclama una vegada més al Govern balear, en primer lloc, que mobilitzi la ciutadania contra l'explotació colonial i l'ofegament econòmic de Madrid, i en segon lloc, que posi en marxa d'una vegada la policia pròpia, tal com preveu l'Estatut d'autonomia i en compliment del mandat del Parlament del passat 3 de març.