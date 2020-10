Pandèmia

Guanyem exigeix reforços dels Mossos per la Guàrdia Urbana de Badalona davant el brot de COVID-19 a la plantilla

Guanyem Badalona ha exigit explicacions al govern del PP, ja que consideren que s’està ocultant informació sobre la gravetat de la situació del cos de Guàrdia Urbana, i també ha demanat que actuï d’urgència per reforçar el dispositiu policial amb agents dels Mossos d'Esquadra. “Abans del brot de COVID, ja ens trobàvem amb un alcalde que està fent servir la policia local per fer demagògia i mentir, com ha passat amb la propaganda de la guàrdia de barri, i altres promeses sobre reestructuracions a la GU que no són ni possibles ni plausibles” afirmen els de Dolors Sabater. Segons alerten, el percentatge d’agents inactius podria ser molt elevat i el govern d’Albiol podria estar ocultant una crisi.

Aquest matí la regidora de seguretat de l'Ajuntament de Badalona, Irene González, ha confirmat el que molts es temien. El brot de coronavirus a la plantilla de la Guàrdia Urbana de Badalona està creixent. En aquest moment es confirmen 17 positius i el nombre de confinats estaria entre els 20 i els 30 agents. El Sindicat de Funcionaris Policials, a més, denuncia que el cos no disposa d’un protocol específic per prevenir la malaltia ni s’han fet proves a tots els agents.

El Grup Municipal de Guanyem Badalona en comú exigeix també responsabilitats a la regidora Irene González per la situació de precarietat i desprotecció que viuen els agents del cos de Guàrdia Urbana, així com per la opacitat en la transmissió d'informació. El brot de coronavirus es suma a diversos problemes exposats des de fa setmanes pels sindicats policials i els grups de l'oposició com la manca de vehicles i material. Donades les circumstàncies, el partit municipalista, ha demanat el reforç del dispositiu policial amb agents dels Mossos d'Esquadra.